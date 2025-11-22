Conductor pierde el control y se accidenta en la Interamericana

Tras el impacto, el auto quedó atorado en la cuneta de la carretera.
El conductor a bordo de un vehículo tipo agrícola, se conducía sobre el Km. 22, de la carretera Interamericana, esta madrugada de 22 de noviembre hasta que, por razones desconocidas, perdió el control del vehículo y volcó.
Unidades de Bomberos Municipales brindaron asistencia al conductor, cuyo auto quedó atorado en la cuneta de la carretera.
Autoridades se hicieron presentes en el lugar para coordinar la emergencia, de la cual resultaron únicamente daños materiales.