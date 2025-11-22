Versión Impresa
Conductor pierde el control y se accidenta en la Interamericana

  • Por Maria Fernanda Gallo
22 de noviembre de 2025, 07:07
El impacto generó que el vehículo rodara por la carretera, quedando boca abajo en el bordillo de la misma. (Foto: Bomberos Municipales)

Tras el impacto, el auto quedó atorado en la cuneta de la carretera.

El conductor a bordo de un vehículo tipo agrícola, se conducía sobre el Km. 22, de la carretera Interamericana, esta madrugada de 22 de noviembre hasta que, por razones desconocidas, perdió el control del vehículo y volcó. 

Unidades de Bomberos Municipales brindaron asistencia al conductor, cuyo auto quedó atorado en la cuneta de la carretera.

(Foto: Bomberos Municipales)
Autoridades se hicieron presentes en el lugar para coordinar la emergencia, de la cual resultaron únicamente daños materiales.

