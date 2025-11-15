Conductor pierde el control e impacta contra un poste (video)

Tras el impacto, el poste cayó encima del vehículo ocasionando heridas al conductor.
Durante la madrugada del sábado 15 de noviembre, un automóvil perdió el control mientras conducía en Avenida Petapa y 38 calle, de la zona 12.
El vehículo impactó contra un poste del tendido eléctrico.
En el lugar, los Bomberos Municipales brindaron asistencia al conductor.
Hasta el momento se desconoce porque el conductor perdió el control de su vehículo.