Conductor pierde el control e impacta contra un poste (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
15 de noviembre de 2025, 07:15
Por razones desconocida, el conductor perdió el control del vehículo. (Foto: Bomberos Municipales)

Tras el impacto, el poste cayó encima del vehículo ocasionando heridas al conductor.

Durante la madrugada del sábado 15 de noviembre, un automóvil perdió el control mientras conducía en Avenida Petapa y 38 calle, de la zona 12.

El vehículo impactó contra un poste del tendido eléctrico.

En el lugar, los Bomberos Municipales brindaron asistencia al conductor.

(Foto: Bomberos Municipales)
Hasta el momento se desconoce porque el conductor perdió el control de su vehículo. 

