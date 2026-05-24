Trágico accidente deja un conductor fallecido en zona 5

La víctima murió luego de impactar contra un árbol.
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El conductor de un vehículo de dos ruedas sufrió un terrible accidente sobre el bulevar La Tribuna, ubicado en la zona 5 capitalina, esta madrugada de domingo 24 de mayo.
El percance ocurrió luego de que la víctima chocara contra un árbol y saliera expulsado del transporte.
Bomberos Municipales acudieron al lugar y confirmaron la muerte del conductor; un hombre, de 40 años, que no ha sido identificado por las autoridades.
El carril izquierdo hacia el centro de la ciudad quedó bloqueado parcialmente.