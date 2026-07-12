Así rescataron a conductor atrapado tras fuerte accidente en Palín (video)

El vehículo impactó contra un poste quedando completamente destruido, el conductor quedó atrapado dentro del transporte.
OTRAS NOTICIAS: Revelan video de Jayden Adams en el Mundial antes de su muerte
El conductor de un vehículo perdió el control luego de intentar esquivar a un motorista que habría cruzado los carriles de manera imprudente.
Esto ocurrió en horas de la noche del sábado 11 de junio, sobre el km. 37 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción del cruce hacia San Vicente Pacaya.
El hecho quedó grabado por cámaras de seguridad de Palín, Escuintla, en donde muestra que el vehículo derrapó y terminó empotrado en poste.
La estructura del transporte quedó totalmente destruida y el conductor tuvo que ser trasladado de emergencia por la gravedad de las heridas, según informaron los Bomberos Voluntarios.
Autoridades investigan el caso de la imprudencia que causó este hecho.