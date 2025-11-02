Conductor pierde el control y choca contra un árbol en el Periférico

El Anillo Periférico es una arteria vial crucial en la Ciudad de Guatemala, pero también es por su volumen de tránsito, es frecuente que se generen incidentes de tránsito.
En el Anillo Periférico y Diagonal 21 de la Zona 11, un conductor de un vehículo de transporte liviano, impactó contra un árbol, por razones desconocidas.
El conductor implicado tuvo una crisis nerviosa y golpes visibles de una gravedad leve. Por lo que, los Bomberos Municipales le brindaron asistencia tras el fuerte impacto.
Sin embargo, se negó a ser trasladado a un centro hospitalario para evaluar su estado.
El árbol se desprendió del suelo desplomándose sobre la calle.
Las autoridades se encuentran en el lugar para atender el hecho y la circulación vial.