Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Conductor pierde el control y choca contra un árbol en el Periférico

  • Por Maria Fernanda Gallo
02 de noviembre de 2025, 07:36
El choque produjo que el árbol se desplomará. (Foto: Bomberos Municipales)

El choque produjo que el árbol se desplomará. (Foto: Bomberos Municipales)

El Anillo Periférico es una arteria vial crucial en la Ciudad de Guatemala, pero también es por su volumen de tránsito, es frecuente que se generen incidentes de tránsito.

OTRAS NOTICIAS: Cierres viales y rutas alternas por Vuelta Ciclística este domingo 2 de noviembre

En el Anillo Periférico y Diagonal 21 de la Zona 11, un conductor de un vehículo de transporte liviano, impactó contra un árbol, por razones desconocidas.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

El conductor implicado tuvo una crisis nerviosa y golpes visibles de una gravedad leve. Por lo que, los Bomberos Municipales le brindaron asistencia tras el fuerte impacto.

Sin embargo, se negó a ser trasladado a un centro hospitalario para evaluar su estado.

El árbol se desprendió del suelo desplomándose sobre la calle.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Las autoridades se encuentran en el lugar para atender el hecho y la circulación vial.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar