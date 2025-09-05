Conductor repele ataque de presuntos sicarios y resulta herido en zona 4 de Mixco

-

Las autoridades presumen que uno de los atacantes resultó herido.

Un ataque armado en la 2a avenida y 7a calle de la zona 4 de Mixco dejó herido a Byron Arana, quien se identificó como taxista no autorizado por el sector conocido como el Paseo de los Campeones.

Al defenderse de los atacantes el conductor se bajó del vehículo y quedó con un arma en la mano. (Foto: Jorge Senté/Nuestro Diario)

El hecho ocurrió cuando dos sujetos armados se acercaron al lugar y le dispararon mientras ofrecía el servicio de transporte.

El conductor respondió con su arma, pero fue alcanzado por cuatro disparos y cayó al suelo.

Bomberos Voluntarios le brindaron atención de emergencia, le colocaron un suero por la cantidad de sangre perdida y lo trasladaron al hospital del Seguro Social.

Reciben amenazas

Compañeros del afectado indicaron que a diario reciben amenazas de pandillas que les exigen dinero o los obligan a trasladar objetos ilegales.

Además, señalaron que los ataques ocurren cuando se niegan a cumplir con estas exigencias.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron recorridos en motocicleta en busca de los responsables.

Las autoridades localizaron rastros de sangre en el lugar, lo que presume que uno de los atacantes resultó herido, aunque no se reportaron capturas.

