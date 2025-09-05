Conductor pierde el control del vehículo y vuelca en el Anillo Periférico

El vehículo quedó volcado sobre la cinta asfáltica.
Un automóvil volcó esta mañana de viernes sobre el Anillo Periférico y 10 avenida de la zona 11, en la ciudad de Guatemala.
El conductor perdió el control del automóvil, que terminó sobre la cinta asfáltica, invadiendo uno de los carriles.
Los ocupantes fueron evaluados en el lugar y no presentaron lesiones que requirieran traslado a un hospital.
Se notificó a las autoridades de tránsito, quienes comenzaron el proceso de retiro del vehículo para habilitar la circulación.
Las autoridades instaron a los conductores a manejar con precaución en el área y considerar el impacto en la movilidad mientras se completa el despeje de la vía.