Conductor pierde el control del vehículo y vuelca en el Anillo Periférico

  • Por Susana Manai
05 de septiembre de 2025, 06:23
Hasta el momento sólo se reportan daños materiales. (Foto: Bomberos Municipales)

El vehículo quedó volcado sobre la cinta asfáltica.

Un automóvil volcó esta mañana de viernes sobre el Anillo Periférico y 10 avenida de la zona 11, en la ciudad de Guatemala.  

(Foto: Bomberos Municipales)
El conductor perdió el control del automóvil, que terminó sobre la cinta asfáltica, invadiendo uno de los carriles. 

Los ocupantes fueron evaluados en el lugar y no presentaron lesiones que requirieran traslado a un hospital. 

(Foto: Bomberos Municipales)
Se notificó a las autoridades de tránsito, quienes comenzaron el proceso de retiro del vehículo para habilitar la circulación.

Las autoridades instaron a los conductores a manejar con precaución en el área y considerar el impacto en la movilidad mientras se completa el despeje de la vía.

