Conductor resulta herido en accidente en la autopista Palín, Escuintla

El conductor fue trasladado a un centro asistencial debido al politraumatismo que sufrió.
Durante la mañana del 4 de enero, en el kilómetro 45 de la autopista Palín, Escuintla, se registró un accidente de tránsito, en el que un conductor resultó herido.
Según los Bomberos Voluntarios, el conductor de un vehículo de dos ruedas resultó con múltiples golpes, tanto en la cabeza, como el rostro, el fémur y brazo izquierdo.
De acuerdo con las imágenes captadas en el lugar, la motocicleta quedó parcialmente destruida.
El conductor fue trasladado al Seguro Social de Escuintla para recibir atención médica necesaria.