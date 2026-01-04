Conductor resulta herido en accidente en la autopista Palín, Escuintla

Un accidente de motocicleta ocurrió en el km 45 de la autopista Palín-Escuintla



Se trasladó al piloto de 30 años, con heridas en la cabeza, el rostro, el fémur y la extremidad superior izquierda (politraumatismo)



Fue llevado al Seguro Social de Escuintla. #CVBalServicio pic.twitter.com/vwOTKrxMVr