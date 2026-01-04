Hombre sufre ataque armado cuando iba hacia su vivienda

La víctima iba junto a su esposa cuando fue sorprendido por un desconocido.
Un ataque armado se registró en la comunidad El Roblarcito, Chiquimula, donde un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado por un sujeto desconocido que se dio a la fuga.
De acuerdo con información preliminar, la víctima fue identificada como Paulino de Jesús Quizar García, de 46 años, quien había salido de su vivienda y, al momento de regresar acompañado de su esposa, fue interceptado por un individuo que le disparó en repetidas ocasiones, provocándole múltiples heridas de bala.
Se informó que la esposa, Quizar caminaba unos metros adelante cuando ocurrió el ataque.
La ambulancia municipal lo trasladó inicialmente al CAP y, debido a la gravedad de las heridas, fue remitido a la emergencia del Hospital Nacional de Chiquimula.
Autoridades ya se encuentran recabando información para dar con el responsable de este hecho armado.