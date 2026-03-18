¡Vivo de milagro! Conductor revela cómo fue atacado y asaltado en zona 8

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La víctima relató cómo dos hombres se acercaron y dispararon contra su auto.

EN CONTEXTO: Asalto provoca ataque armado en zona 8

Un hombre fue víctima de un asalto a mano armada esta mañana de martes en la zona 8 capitalina.

Mientras conducía su auto, fue sorprendido por hombres que dispararon contra su vehículo para robarle sus pertenencias.

"Estoy vivo de puro milagro, recién había terminado de hacer mi oración de todos los días cuando se escucharon las detonaciones de bala, cerré los ojos y los delincuentes se llevaron mis dos celulares", comentó el conductor.

(Foto: Bomberos Municipales)

Las detonaciones de bala alarmaron a los peatones que caminaban por la 41 calle y 6a. avenida de la zona 8, donde fueron testigos de como dos hombres que se conducían en un vehículo de dos ruedas dispararon contra el conductor y luego uno de ellos sacó los objetos de valor del vehículo.

Los sujetos llevaron dos celulares, uno de la empresa donde trabaja y el personal.

Bomberos Municipales cubrieron la emergencia e indicaron que la víctima no tenía heridas de bala, solo una crisis nerviosa.