Localizan vehículo que cayó en laguna de Ayarza, conductor sigue desaparecido (video)

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El vehículo fue encontrado aproximadamente a 45 pies de profundidad, pero ninguna persona fue hallada en sus alrededores.

La tarde de este sábado 20 de junio fue localizado por buceadores de Bomberos Voluntarios, el vehículo que cayó durante la madrugada en la laguna de Ayarza, en Santa Rosa.

Luego de que se registrara este hallazgo, los buceadores continuaron realizando una búsqueda en circular para localizar al conductor de este vehículo, pero el resultado fue negativo, por lo que la víctima continúa desaparecida.

Familiares confirmaron que en el vehículo viajaba un hombre de 31 años, quien fue identificado por Edy Estuardo Donis Cordero.

Elementos de la Brigada especial de rescate y salvamento acuático "Hombres Rana" de dicha institución realizaron las labores de búsqueda teniendo como referencia el sector de los miradores entre la aldea Media Cuesta y aldea el Portezuelo en San Rafael Las Flores.

Buceadores de los Bomberos Voluntarios localizaron el vehículo que cayó esta madrugada en la laguna de Ayarza, en Santa Rosa, pero el conductor sigue desaparecido.



: CVB pic.twitter.com/G7HnEz6lbC — Geber Osorio (@OsorioGeber) June 20, 2026

Búsqueda suspendida

Los buceadores de Bomberos Voluntarios certificados en seguridad pública localizaron a aproximadamente 45 pies de profundidad el vehículo que se buscaba, más no fue posible localizar ninguna persona en los alrededores.

En este día se realizaron más de 20 inmersiones de buceo, a 90 pies de profundidad, pero en cumpliendo con las normativas y estándares de seguridad para los buceadores, por hoy quedó suspendida la búsqueda.

Este domingo 21 se hará el relevo del personal para que se inicie nuevamente con las operaciones en el lugar.