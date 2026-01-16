¡Queda cruzado! Conductor de tráiler se accidenta camino a Jutiapa (video)

El tráiler quedó atravesado sobre la vía.
Este viernes 16 de enero se registró un accidente en el kilómetro 83 de la ruta que conduce de El Molino hacia La Conora, en dirección a Jutiapa.
Un tráiler con placas salvadoreñas quedó atravesado en la vía, obstaculizando el paso por el sector.
Según información preliminar, el percance dejó únicamente daños materiales.
Mira aquí el video:
Según relató el piloto, el freno del motor ya no le funcionó, lo que ocasionó que perdiera el control del vehículo pesado.