El joven que murió tras accidentarse en San Miguel Petapa

  • Por Jessica González
16 de enero de 2026, 09:28
La víctima tenía 23 años. (Foto: captura de video)

El accidente provocó tránsito lento en el sector durante la mañana.

Un trágico accidente se registró esta mañana de viernes 16 de enero en el kilómetro 24, Calle Real, San Miguel Petapa.

Según la Policía Municipal de Tránsito, el conductor de una motocicleta impactó contra un auto, quedando fallecido en el lugar. 

(Foto: PMT)
Agentes de tránsito cerraron el área, lo cual repercutió en el tránsito del sector. 

Familiares llegaron e identificaron al fallecido como José Efraín López Recique, de 23 años.

Hasta ahora se desconocen las causas que originaron el accidente. 

