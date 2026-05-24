¡En plena vía! Agreden a conductor en La Castellana, zona 8 (video)

El violento asalto quedó grabado.
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Sobre la avenida La Castellana, en zona 8 capitalina, se registró un intento de asalto la tarde del sábado 23 de mayo.
El conductor de un vehículo fue víctima de la agresión de dos hombres, quienes forcejaron para quitarle sus pertenencias.
Para evitar el ataque, la víctima subió su vehículo al arriate central, lo que provocó que el conflicto escalara y los responsables agredieran al conductor.
Los hombres fueron grabados por otros conductores que observaron el hecho ocurrido en plena vía pública.
Los responsables huyeron tras el altercado.