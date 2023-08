Conductora Allison Valdez recuerda "delicado" momento en su vida personal (video)

-

La conductora guatemalteca abrió su corazón durante una reciente entrevista para un popular podcast en el país.

Recientemente, la querida conductora Allison Valdez fue la invitada especial al podcast "BackFocus". Y aunque el episodio completo aún no se estrena, han salido a luz adelantos del mismo.

Durante uno de ellos, la guatemalteca reveló una íntima etapa que vivió anteriormente cuando era muy criticada por su apariencia física, al punto de dejar de comer para bajar de peso.

"Al principio sí me lo creía, me miraba al espejo. Al principio me ponía el pelo en la cara, por ejemplo (...) Pero ya después dije 'bueno, no es cierto, tengo que hacerme creer que lo que esta persona está diciendo no es verdad'", expresó la comunicadora.

#viral #backfocuspodcast #podcastclips #tv #nuestromundoporlamañana #empoderamiento #mujer #mujeresqueinspiran ♬ Relaxing Japanese-style piano song inviting nostalgia - Akiko Akiyama @backfocuspodcast Próximamente , episodio con @Allissonvaldez14 suscribete . #fypシ

"Estaba dañando mi salud, habían días que yo llegaba hasta mareada porque no había comido ni un banano en todo el día. Pero llegué a entender que mi consistencia es grande...", agregó.

Finalmente, la guatemalteca dijo que llegó al punto de aceptarse tal y como es y quererse tal cual. "Me tengo que querer tal y como soy, porque si yo no me quiero, la demás gente no me va a querer", dijo Valdez.

"BackFocus" es el nombre de un reconocido podcast conducido por el guatemalteco Juan Pablo Zether.

Cada episodio se caracteriza por mostrar una perspectiva más íntima de diversas figuras públicas de Guatemala. En su canal de YouTube cuenta con más de siete mil suscriptores.