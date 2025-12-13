El derrumbe que afecta el paso en la ruta al Atlántico (video)

-

En el Km. 76 de ruta al Atlántico, en jurisdicción de Guastatoya, El Progreso, se originó un desprendimiento parcial de la pared rocosa.

El incidente ocurrió en el kilómetro 76 de la ruta al Atlántico. Grandes rocas quedaron en las vías de la carretera, las cuales obstruyen principalmente el carril izquierdo con dirección al norte.

Mira aquí:

Brigadas de Provial brindan seguridad vial debido a desprendimiento de roca en el km 76 de ruta al Atlántico [CA-9 Norte] en jurisdicción de El Progreso, Guastatoya. Obstruye el carril izquierdo hacia el norte.

Precaución!@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/AtqJpF3JIM — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) December 13, 2025

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) se encuentra en el lugar brindando asistencia a los conductores de área y se recomienda precaución al conducir.