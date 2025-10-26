Conductora pierde el control de su auto y vuelca en zona 16

El auto usaba una llanta de repuesto en la parte delantera.
Durante la noche del sábado 25 de octubre, una conductora perdió el control de su auto y terminó volcando en Kanajuyu zona 16, en el carril con dirección hacia Calzada la Paz.
Los Bomberos Municipales acudieron al lugar para dar asistencia a la conductora, quien presentaba una crisis nerviosa.
Socorristas señalaron que el auto tenía puesta una llanta de repuesto en la parte delantera, lo que podría haber provocado el accidente.
Sin embargo, hasta ahora se desconocen las causas.
Tras el accidente, solo se reportó daños materiales.