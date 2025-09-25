Versión Impresa
La multa por tomar fotografías en el área del derrumbe en Boca del Monte

  • Por Susana Manai
25 de septiembre de 2025, 11:18
El alcalde de Villa Canales advierte multa a quienes se detengan a tomar fotografías en esa área. (Foto: Redes sociales)

Autoridades advirtieron sobre sanciones a los conductores que no respeten la señalización y pongan vidas en riesgo. 

El alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, informó en conferencia de prensa que los conductores que se detengan a tomar fotografías o videos en la zona del derrumbe sobre la avenida Hincapié serán sancionados con una multa de Q5 mil. 

El pasado martes, vecinos del sector optaron por continuar su camino a pie tras el bloqueo de los tres carriles. (Foto: Redes sociales)
Rivera explicó que la medida busca garantizar una circulación más ágil y segura. Señaló que algunas personas se detienen a grabar videos, incluidos contenidos para TikTok, lo que representa un riesgo para su vida y la de otros usuarios que pasan por la vía.

El alcalde añadió que la decisión cuenta con el respaldo del dictamen de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y enfatizó que las sanciones aplicarán de manera estricta para quienes desobedezcan las indicaciones. 

"Son vidas que se pueden perder por unos minutos al grabar un Tiktok. Por tratarse de un tema de alto riesgo, la recomendación y medidas serán drásticas para aquellos automovilistas que se detengan a grabar", enfatizó Rivera.

