La multa por tomar fotografías en el área del derrumbe en Boca del Monte

Autoridades advirtieron sobre sanciones a los conductores que no respeten la señalización y pongan vidas en riesgo.
El alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, informó en conferencia de prensa que los conductores que se detengan a tomar fotografías o videos en la zona del derrumbe sobre la avenida Hincapié serán sancionados con una multa de Q5 mil.
Rivera explicó que la medida busca garantizar una circulación más ágil y segura. Señaló que algunas personas se detienen a grabar videos, incluidos contenidos para TikTok, lo que representa un riesgo para su vida y la de otros usuarios que pasan por la vía.
El alcalde añadió que la decisión cuenta con el respaldo del dictamen de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y enfatizó que las sanciones aplicarán de manera estricta para quienes desobedezcan las indicaciones.
"Son vidas que se pueden perder por unos minutos al grabar un Tiktok. Por tratarse de un tema de alto riesgo, la recomendación y medidas serán drásticas para aquellos automovilistas que se detengan a grabar", enfatizó Rivera.