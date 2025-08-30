Conductores se van a los golpes en plena Avenida Petapa (video)

-

Comenzaron "discutiendo", pero todo terminó en una intensa pelea, la cual quedó grabada.

Una acalorada y violenta pelea ocurrió esta mañana en el tránsito de la Avenida Petapa y 42 calle de la zona 12.

Las imágenes muestran como el conductor del auto rojo detiene la marcha, cuando aparece el otro comenzando la discusión.

Sin embargo, la pelea subió de tono y ambos se fueron a los golpes.

Mira aquí el video:

@viniciogutierr3 Acaba de pasar acá en la Avenida Petapa y 42 calle zona 12 pic.twitter.com/KC6U8YXTn3 — Américo Pineda (@pineda731591) August 30, 2025

Finalmente la pelea termina cuando aparece un agente de la PMT y ambos se retiran del lugar.

Hasta ahora se desconocen los motivos que originaron la discusión.