¡Confirmado! Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron en Roma

En la controversial entrevista con Adela Micha Christian Nodal confirmó que se casó con Ángela Aguilar en Roma a pocos días de su ruptura con Cazzu.

El sonorense confesó que llegó al altar con ella a tan solo 20 días de su rompimiento con la cantante argentina entre otras fechas importantes que tiene con ella, ante esto muchos afirman que los días no cuadran.

El intérprete de "Adiós amor", se casó con Ángela Aguilar el 29 de mayo tras ofrecer un concierto, luego tomaron un vuelo y sellaron el amor en la ciudad europea.

Acerca de su relación con Ángela

"Ella era una niña, yo tenía 22 años y ella 16 años", dijo acerca del inicio, asegurando que iniciaron conversando durante pandemia (2020), aunque luego lo dejaron allí (él habría estado saliendo con Belinda).

"Pido disculpas a la madre de mi hija, yo sí quise resguardar mi relación con Ángela, siempre fue la intensión, ella conoce el contexto... me parece injusto no poder vivir una vida, siempre quise cuidar su dolor y tristeza, dejar que pasaran los meses, pero algo fue determinante, me casé con Ángela el 29 de mayo en Roma, veía la tormenta que se avecinaba y le comenté: suegro quiero comenzar una relación con su hija, él ya sabía".

"Desde el 13 (de mayo), la primera vez que nos vimos fuera del trabajo, conectamos de una manera tan bonita, que cuando terminé mis shows decidí... ¡me voy con ella!", explicó.

"Me encontré a una Ángela más madura, la vi bella, talentosa, no existía un coqueteo, todo pasó en la pandemia, cuando mandé la canción 'Dime como quieres', en 2020 a mi suegro, pero por perro no pudimos hacer que funcionara, terminamos la relación, no volvimos a hablar nunca más, hasta el 14 de mayo de 2024, no nos hablamos, incluso cantó conmigo pero no nos relacionamos".

"El 29 de mayo mi corazón lo siente, terminando un evento en Ensenada dije, ¿sabes qué?, quiero caminar contigo de la mano, mantenerlo privado, llegamos a Roma, fue una aventura hermosa, se sentía el amor por todas partes, me sentí vivo y más feliz que nunca", dijo.

"Nunca había encontrado el amor por las razones correctas, se dio todo, llamo al joyero, llamo a un amigo, nada fue planeado, cuando hablé con mi suegro el 22 le conté que le pedí a su hija que fuera mi novia, nunca le conté, volamos a Roma, no fue nada planeado, en el avión dije: ella es, con ella me quiero morir".

"Organicé una boda espiritual porque no se podía lo legal, todo lo del día del padre (la felicitación de Cazzu) fue en la primera semana de mayo, nada fue planeado, yo estaba fluyendo con la vida sin ser deshonesto, mi ex sabía que me casé, yo le avisé el 20 de mayo, le dije, voy a empezar a salir con alguien, es una figura pública, prefiero decirte, te vas a enterar, yo quería evitar justo lo de las fotos".

¿Hubo infidelidad?

Ante los rumores de un supuesto triángulo amoroso entre Cazzu, Ángela Aguilar y Nodal, el sonorense aseguró que nunca fue así, pues las fechas son distintas y su ex pareja estaba enterada de todo lo que había ocurrido con la hija de Pepe Aguilar en Roma.

"Cazzu lo entendió, no hubo rollo, lo entiendo, no sé cómo acomodó su corazón, el 20 de mayo se le avisó: voy a salir con alguien, cuando salió la foto le dije sí, es Ángela, ella fue respuetuosa, si hablamos de multiversos, jamás imaginé que iba a pasar lo que pasó, nunca se insinuó que tuviéramos una relación previa, yo recibí a mi hija en mis brazos, mi familia, estaba volando un chingo de horar para estar ahí, desacreditar esas cosas no creo que sea una manrea de proteger (a mi hija)".

