Fallece el exdiputado Antonio Arenales Forno, a sus 74 años

El Congreso de la República de Guatemala confirmó el fallecimiento del exdiputado Antonio Fernando Arenales Forno a los 74 años. Arenales Forno, quien fue representante del bloque legislativo Valor en la IX Legislatura, habría muerto a causa de complicaciones tras un proceso quirúrgico.

(Foto: Congreso de la República)

A través de una esquela publicada en sus redes sociales, el Congreso de la República expresó condolencias por el fallecimiento del exdiputado por el bloque legislativo Valor.

(Imagen: Congreso de la República)

Nery Ramos, presidente del Congreso, junto con la Junta Directiva y los diputados del Legislativo, manifestaron sus condolencias por el fallecimiento Arenales Forno, quien integró la IX Legislatura.

(Foto: Congreso de la República)

Según datos preliminares, el exdiputado habría fallecido debido a complicaciones relacionadas con un proceso quirúrgico.

¿Quién era Antonio Fernando Arenales Forno?

Antonio Fernando Arenales Forno fue diputado por el Listado Nacional en la IX Legislatura del Congreso (2020-2024) en representación del bloque Valor.

Durante su periodo, fue integrante de la Comisión de Derechos Humanos, según reportes de medios nacionales.

(Foto: Congreso de la República)

Arenales Forno era considerado una figura relevante en el ámbito político y jurídico guatemalteco. Su trayectoria incluye haber sido constituyente en 1985, participando en la creación de la actual Constitución Política de la República de Guatemala, y ejerciendo como diplomático en su carrera.

En la IX Legislatura, Arenales Forno asumió el cargo en el bloque Valor como reemplazo de Luis Alfaro Rosales Marroquín.

El partido Valor, al que perteneció, es una de las agrupaciones políticas con participación en el Organismo Legislativo en la actualidad.