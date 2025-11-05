Arévalo respalda a la nueva junta directiva del Organismo Legislativo

-

El mandatario llama a la cooperación entre poderes del Estado.

El presidente Bernardo Arévalo destacó la reciente elección de la nueva junta directiva del Congreso de la República, encabezada por el diputado Luis Contreras y calificó el hecho como una muestra del fortalecimiento de las "fuerzas democráticas".

Durante la conferencia de prensa La Ronda, que se llevó a cabo en Cobán, Alta Verapaz, el mandatario subrayó que el resultado en el Congreso refleja el compromiso de los distintos bloques legislativos por alcanzar consensos básicos.

"Esta Junta Directiva [...] jugará un papel fundamental en los procesos de elección de segundo piso que se llevan a cabo en el 2026 del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Corte de Constitucionalidad (CC), toma de posesión de la Comisión de Postulación del MP, del Contralor General de Cuentas, entre otros procesos que son clave para el rescate y fortalecimiento de las instituciones democráticas", declaró el gobernante.

Luis Contreras, fue electo este martes como presidente del Congreso para el periodo 2026-2027. (Foto: Wilder López / Soy502)

Señaló que, aunque algunos sectores puedan mostrarse inconformes con la elección, el objetivo principal debe centrarse en garantizar que las instituciones respondan a las expectativas de la población y trabajen con independencia y transparencia.

"Seguramente habrá actores a quienes les duele, quienes viven de atacar y que ven fracasar los intentos de debilitar a este Gobierno. Pero este es el momento de desear todo el éxito a la nueva Junta Directiva y desde ya comprometer nuestra colaboración", declaró Arévalo.

Anunció que en los próximos días sostendrá una reunión con el diputado Luis Contreras para coordinar mecanismos de trabajo conjunto que fortalezcan la ejecución de una agenda legislativa compartida.

El presidente delineó algunos de los ejes prioritarios que espera ver impulsados en el Congreso, entre los que mencionó la aprobación de leyes anticorrupción, como la normativa contra el lavado de dinero, reformas para modernizar la infraestructura estratégica mediante leyes de puertos y aeropuertos.

"Hay una agenda legislativa de interés nacional en donde podemos convergir todos los actores que estamos trabajando por el desarrollo del país", aseveró el mandatario.

Enfatizó que dicha agenda legislativa busca responder a las necesidades más apremiantes del país y puede convertirse en un punto de convergencia para todos los actores comprometidos con el desarrollo nacional.

Arévalo también agradeció al diputado Nery Ramos por su labor al frente del Congreso durante los dos primeros años de esta legislatura.