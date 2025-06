MEM recomienda medidas ante alza de combustibles por conflicto en Medio Oriente

-

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, alertó sobre la posibilidad de un incremento en los precios de los combustibles en Guatemala, a raíz de la inestabilidad en Medio Oriente y otros factores que afectan el mercado internacional del petróleo.

OTRAS NOTICIAS: Conred advierte sobre riesgos en distintas regiones por inicio de época lluviosa

Durante La Ronda realizada la mañana de este viernes, el funcionario explicó que el país es altamente vulnerable ante estas fluctuaciones, debido a su dependencia casi total de la importación de derivados del crudo.

Ventura destacó que el petróleo continúa siendo la principal fuente de energía a nivel global, por lo que cualquier alteración en su precio genera un efecto dominó en las economías, especialmente en las que, como Guatemala, no cuentan con producción nacional. "Cada vez que hay un aumento, las repercusiones se sienten en todos los niveles. No importa si el país produce o no, el impacto es generalizado", sostuvo.

El titular del MEM también hizo referencia al llamado "choque petrolero", un fenómeno caracterizado por incrementos abruptos en el precio del crudo y sus derivados, impulsado por compras irregulares o restricciones en los mercados internacionales. Esto, sumado a los aranceles e impuestos aplicados a la importación de combustibles, contribuye al encarecimiento del producto final.

El conflicto entre Israel e Irán causará daños a la economía en todos los países. (Foto: EFE)

De acuerdo con Ventura, en las próximas semanas podrían reflejarse ajustes al alza en los precios en el mercado nacional, aunque aclaró que estos niveles aún se encuentran dentro del rango observado en otros países centroamericanos. No obstante, recomendó a la ciudadanía y al sector empresarial adoptar medidas que ayuden a reducir el consumo, como compartir vehículos (carpooling) o implementar modalidades de teletrabajo.

Ya hubo aumentos

Esta semana ya se registró un incremento de Q0.80 por galón, pero el panorama podría empeorar si el precio internacional del petróleo supera los 140 dólares por barril.

“ Si el estrecho de Ormuz se cierra, podríamos ver incrementos más fuertes en los precios de combustibles ” Víctor Hugo Ventura , ministro de Energía y Minas

Ventura señaló que este incremento tendría un efecto directo en la economía de las familias guatemaltecas, especialmente por el encarecimiento del transporte y el impacto en industrias que dependen fuertemente de energía, como la cementera, la alimentaria y la metalúrgica.

Asimismo, explicó que se mantiene un monitoreo constante de los mercados internacionales, con el objetivo de responder oportunamente mediante subsidios u otras acciones, si la situación lo requiere.