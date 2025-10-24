¡Pleito en el Parlacen! Diputados se oponen tras perder elección

Varias personas se estarían oponiendo luego de perder las elecciones.
En el Parlamento Centroamericano (Parlacen) se llevaron a cabo las elecciones de la Junta Directiva para el periodo 2025-2026, la cual será presidida por Karla Gutiérrez Herrera, por el Estado de Guatemala.
El diputado independiente, Adim Maldonado, publicó en su cuenta de X que un abogado y un candidato a alcalde habrían amenazado para que la nueva presidenta no asuma el cargo.
Asimismo, agregó que "al parecer hay gente armada en las inmediaciones del Parlacen", información que no se ha confirmado hasta el momento.
Gutiérrez salió vencedora el pasado miércoles 22 de octubre al obtener 68 votos a favor y 50 en contra.
Los oponentes, solicitan que la junta electoral, la cual es la máxima autoridad en el Parlacen, declare nulas las elecciones y tratan de aplicar leyes nacionales para anular los resultados, según la información preliminar.
*Noticia en desarrollo.