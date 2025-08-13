Congreso acata orden de la CC y completa Directorio de Competencia

-

Los diputados del Congreso lograron acuerdos y eligieron a dos directores de Competencia, después de que la CC les ordenara no retrasar más ese proceso.

Con un retraso de casi dos meses, el Congreso de la República designó a los dos profesionales que hacían falta para completar el Directorio de la Superintendencia de Competencia.

Tal como se preveía, los elegidos fueron Jorge Mario González Paz, como titular, y Jorge Alberto Santiago Chen Sam, como suplente; ambos obtuvieron el respaldo de la mayoría de las bancadas. González fue apoyado por 131 legisladores, mientras que Chen recibió 124 votos.

Su designación como directores de Competencia se hizo cinco días después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al parlamento no retrasar más ese proceso. Su nombramiento se consignó en el Acuerdo 5-2025.

Jorge Mario González Paz y Jorge Alberto Santiago Chen Sam fueron juramentados, después de ser electos como miembros del Directorio de la Superintendencia de Competencia. (Foto: Congreso)

Se completa el Directorio

Ahora los profesionales se unirán a los directores designados por la Junta Monetaria y el presidente Bernardo Arévalo, en Consejo de Ministros, y podrían iniciar funciones, tal como se esperaba desde el pasado 23 de junio.

Su primera tarea será elegir al primer superintendente de Competencia, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 32-2024.

Así quedó integrado el Directorio:

Edgar Rolando Guzmán, titular, y Alfredo Skinner-Klée, suplente, por parte de la Junta Monetaria

Javier Enrique Bauer Herbruger, titular, y Luis Guillermo Velásquez, suplente, nombrados por el Presidente de la República

Jorge Mario González Paz, titular, y Jorge Alberto Santiago Chen Sam, suplente, electos por el Congreso

Según la Ley de Competencia, los directores de la Superintendencia de Competencia estarán en el cargo durante seis años y podrán ser reelectos.

La normativa también los protege de la destitución, pues establece que "no podrán ser removidos de sus cargos, salvo por casos especiales", como la participación en actividades proselitistas.