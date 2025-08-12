Cierre Perenco: comunidades preocupadas por impacto económico y daño a instalaciones

-

Comunitarios no tienen información sobre qué ocurrirá con las instalaciones petroleras que pasarán a manos del Estado.

A pocas horas de que termine el contrato de explotación del Campo Petrolero Xan y que la empresa Perenco abandone el país, comunitarios del municipio La Libertad, Petén, manifiestan su preocupación por la falta de información y los efectos negativos que podrían pasar en su territorio.

Según los comunitarios, ninguna autoridad gubernamental les ha indicado qué pasará con las instalaciones petroleras una vez la empresa que tenía los derechos de explotación se vaya del país y les preocupa los efectos económicos negativos que puedan llegar a pasar.

Además, señalan que han escuchado que grupos organizados una vez la empresa se vaya quieren invadir los espacios y depredar la zona, lo cual consideran no debe pasar, pues el lugar es un patrimonio para todo el país.

Soy502 se movilizó a las afueras de la refinería ubicada en La Libertad, Petén, lugar donde se indicó las autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y Perenco se reúnen para dar por finalizado el contrato de explotación.

En las afueras del lugar se encuentra un grupo de representantes de las comunidades de La Libertad, quienes llegaron al lugar en busca de información oficial sobre qué pasará con las instalaciones.

Héctor Ramos, presidente de Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de segundo nivel de la Microrregión Central de La Libertad, explicó que llegaron en apoyo a la alcaldía municipal porque hasta el momento nadie les ha brindado información oficial.

"Tuvimos dos reuniones en donde buscamos que nos dieran información sobre lo que iba a suceder, pero a pocas horas de que se cierre no tenemos información sobre qué pasará con las cosas que están dentro y el predio", aseguró Ramos.

Ramos afirmó que los representantes de las comunidades han sostenido encuentros con representantes de la empresa, la alcaldía municipal, pero no con el MEM y lo único que saben es que la empresa "va a dejar todo hoy en manos del Estado".

"No sabemos que va a pasar y como pueblo lo que queremos son respuestas de qué va a pasar. Si en verdad van a cerrar, esperamos que en el futuro esto funcione como un parque ecológico, buscamos que se quede en el pueblo y que no sea saqueado", afirmó Ramos.

El líder comunitario afirmó que tiene información sobre "grupos organizados que quieren invadir el territorio para beneficio propio".

"Les pedimos a esas personas que no lo hagan porque las instalaciones del Campo Xan no están deforestadas y queremos que queden para el pueblo y para beneficio del pueblo", afirmó Ramos.

Pérdidas económicas

Ericka Barrios, presidenta de Cocode y alcaldesa auxiliar de La Libertad Petén, secundó a su compañero e indicó que lo que buscan es saber qué pasará con las instalaciones petroleras.

"Estamos inconformes porque no queremos que se cierre, lo que buscamos es que se siga produciendo para que haya beneficios", dijo la alcaldesa auxiliar.

Se perderán 600 empleos

Explicó que estiman que solamente en La Libertad la planta refinadora brindaba trabajo directo e indirecto a unas 600 personas, por lo cual están preocupados porque con el cierre se perderán.

Barrios también destacó que la empresa petrolera ha apoyado a las comunidades con algunos proyectos, por lo que también lamentan que esa ayuda desaparecerá.

Carlos Elías Sánchez, presidente de Cocode del barrio El Sacrificio, de La Libertad, confirmó que han tenido reuniones, pero que han tenido "ninguna respuesta del Gobierno".

"No estamos aquí para hacer escándalo o algo malo, lo único que buscamos es el bien para nuestro pueblo. Consideramos que todo lo que está en La Libertad es patrimonio del pueblo y se debe proteger", afirmó el presidente de Cocode.

Sánchez lamentó que este martes sea el último día de operaciones de la empresa petrolera y que no tengan ninguna información oficial sobre lo que pasará con las instalaciones.

"Esperamos que alguna institución o el mismo presidente informe qué pasará. Lo que pedimos es que haya transparencia y nada oculto, deseamos que informen que pasará, si esto es del pueblo, que sea del pueblo", manifestó el líder comunitario.