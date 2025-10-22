Congreso acuerda finalizar la interpelación contra el ministro de Salud

-

Los diputados ya no incluirán el juicio político en la próxima sesión plenaria.

El Pleno del Congreso acordó que la interpelación en contra del ministro de Salud Pública, Joaquín Barnoya, se diera por finalizada y ya no sea incluida en el orden del día de la sesión plenaria que se celebrará el próximo jueves.

La diputada Victoria Palala presentó una moción privilegiada con la cual pidió que el pleno del Congreso de la República decidiera si continuaba o no con la interpelación al ministro de Salud Pública, Joaquín Barnoya.

El argumento de la legisladora fue que en la sesión plenaria del pasado jueves 16 de octubre se presentó un desistimiento por parte del diputado Becker Neftalí Chocó de la Cruz, quien solicitó la interpelación.

El ministro de Salud pública ya no deberá acudir al Congreso el próximo jueves. (Foto: Archivo / Soy502)

Sin embargo, la duda era que, si bien el interpelante desistió del juicio político, había varios oradores que habían pedido la palabra para seguir con el interrogatorio del ministro de Salud.

Esta situación provocó que en la sesión de jefes de bloque se decidiera que fuera el pleno el que acordara si la interpelación continuaba o no.

En la moción presentada por la legisladora se señaló que el voto favorable daría por sentada la decisión de continuar con el proceso de interpelación, mientras que el voto en contra daría por finalizado el proceso de interpelación en todas sus fases.

Al someter a votación la decisión no se recibió ningún voto a favor por parte de los legisladores, por lo cual se acordó finalizar el juicio político en contra de Barnoya y ya no incluirlo en la orden del día de la sesión plenaria que se llevará a cabo el próximo jueves.