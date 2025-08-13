Congreso aprueba bono de riesgo, por Q5 mil, para Bomberos Voluntarios

-

A partir de este año, los Bomberos Voluntarios que tienen plaza permanente recibirían un bono, en compensación por sus servicios.

OTRAS NOTICIAS: Congreso aprueba de urgencia nacional Ley de la Biblia

El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios contará a partir de ahora con un bono de riesgo, que se otorgará a su personal permanente. Así lo norma el Decreto 6-2025, aprobado por el Congreso de la República.

De acuerdo con la norma, el beneficio será de Q5 mil y se otorgará anualmente, en la primera semana de septiembre. Para recibirlo, los socorristas deberán haber cumplido por lo menos un año de labores.

Con la aprobación del Congreso, los bomberos del casco negro ven restituido un aporte económico que les fue retirado en 2021.

Con el bono de riesgo, se busca dignificar el trabajo de los Bomberos Voluntarios, según el promotor de la ley, Byron Rodríguez.

¿De dónde saldrá el dinero?

En la ley, que se aprobó de urgencia nacional y con el voto favorable de 135 diputados, se establece que para financiar el bono de riesgo para los Bomberos Voluntarios, el Ministerio de Finanzas deberá hacer los ajustes necesarios.

Según datos recabados por el diputado Byron Rodríguez, principal impulsor del decreto, los favorecidos serían unos 680 elementos bomberiles que prestan sus servicios en todo el país.

Tomando como base esos datos, el Gobierno desembolsaría Q3.4 millones para entregar el aporte anual.