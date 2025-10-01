Reforma a Ley de Medio Ambiente beneficia a iglesias evangélicas y ventas informales

-

Mediante el Decreto 9-2025, el Congreso exonera a iglesias evangélicas y ventas informales de contar con un estudio de impacto ambiental como requisito para estar en funcionamiento.

El Congreso de la República aprobó su noveno decreto de este año y fue para modificar la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.

Los diputados retomaron la aprobación de la iniciativa 5698, y con ello hicieron obligatorio el estudio de impacto ambiental para cualquier obra o actividad comercial "que pueda producir deterioro a los recursos naturales (...) o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional".

La norma incluye multas de hasta Q100 mil para "eI funcionario que omitiere exigir" el citado instrumento y para el comercio que no lo tuviere. Además, indica que "de no cumplir con este requisito en el término de seis meses de haber sido multado, el negocio será clausurado".

Fuente: Decreto 9-2025

Exoneran a iglesias evangélicas

Sin embargo, tal normativa no aplicará para todas las actividades comerciales, pues 83 diputados votaron a favor de una enmienda que, según reconocieron varios de ellos, es para favorecer a las iglesias evangélicas.

El texto aprobado indica que "se exceptúan de la aplicación del presente artículo las actividades realizadas por instituciones benéficas, religiosas, centros educativos privados, servicios profesionales individuales y ventas de la economía informal que no emitan fluidos y gases contaminantes y sus desechos sólidos sean aceptados por un recolector de basura".

De acuerdo con lo aprobado, tampoco sería obligatorio el estudio de impacto ambiental "para el caso de construcción de viviendas, si estas se realizan dentro de un proyecto regularizados", es decir, que ya cuenten con ese instrumento.

"En el caso del transporte de carga o de personas, la obligación se refiere a la construcción de estaciones, parqueo o cualquier obra inmueble, no así a la actividad propia de la movilidad", dice el decreto.

Un total de 83 diputados votaron a favor de la enmienda que exonera del estudio de impacto ambiental a las iglesias evangélicas y negocios que están en la informalidad. (Foto: Wilder López/Soy502)

Anuncia acción de inconstitucionalidad

El diputado Edín de Jesús, del bloque Visión con Valores, fue el principal impulsor de la enmienda que limita los sectores que quedarían obligados a efectuar los estudios de impacto ambiental.

Aunque varios de sus compañeros pidieron socializar el tema porque no lo conocían a profundidad o lo consideraban nocivo para el ambiente, el parlamentario y quienes lo apoyaban no dieron marcha atrás.

Ante ello, Karina Paz, una de las que más se opuso a la aprobación, anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad, para evitar que la reforma entre en vigencia.

La diputada Karina Paz opinó que la normativa aprobada este día contraviene preceptos constitucionales. (Foto: Wilder López/Soy502)

La religión en debate

Uno de los temas que más se discutió de manera previa a avalar el que se constituye en el Decreto 9-2025 fue el beneficio que se otorgaría a las iglesias evangélicas. Uno de quienes defendió ese extremo fue Julio Portillo, quien, en su faceta religiosa, es conocido como "Poeta del Cielo".

Ante el reclamo que hizo Paz acerca de que se buscaba favorecer a una minoría con la exoneración citada, el zacapaneco la señaló como "enemiga de todas las iglesias".

Otros parlamentarios, entretanto, hicieron hincapié en que también se favorece a tiendas de barrio y otros pequeños comercios.