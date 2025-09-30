¡Archivada! Congreso frena ley que disminuiría porcentaje de embargo por deuda

-

Aunque estaba a un paso de convertirse en ley, una iniciativa que cambiaría el porcentaje de embargo por deuda no podrá continuar en el proceso para su parpobación.

En septiembre de 2024, en el Congreso se presentó una iniciativa que planteaba disminuir el porcentaje de salario que podría embargarse a una persona, por tener una deuda sin pagar.

Identificada con el número 6452, la propuesta obtuvo el dictamen favorable de la Comisión de Trabajo en febrero de este año y este 30 de septiembre se preveía su aprobación en tercer debate; sin embargo, no se obtuvieron los votos necesarios.

Solo 70 diputados estuvieron de acuerdo con que el proyecto avanzara. Puesto que no se consiguieron los 81 votos mínimos necesarios, la iniciativa quedó archivada.

Solo 70 diputados votaron a favor de reducir el porcentaje de embargo autorizado para el cobro de deudas. (Foto: Wilder López/Soy502)

Sin reducción de porcentaje

Según el ponente de la propuesta, Juan Carlos Rivera, el objetivo era proteger a los trabajadores que ganan el salario mínimo, para que no se les embargara el 35 % que está vigente, cuando tuvieran una deuda sin pagar.

Cuando se emitió el dictamen correspondiente, se planteó que cuando un juzgado dictase un embargo para cobrar un préstamo, por ejemplo, el porcentaje no podría exceder el 10% de la remuneración del deudor, siempre y cuando percibiera el salario mínimo.

El diputado Juan Carlos Rivera defendió su propuesta y pidió el apoyo de sus compañeros, pero no obtuvo la respuesta que deseaba. (Foto: Wilder López/Soy502)

Aunque varios legisladores se dijeron de acuerdo con ese planteamiento, por "tener un corte social", también hubo quienes externaros sus dudas sobre las implicaciones que tendría la medida, principalmente por las restricciones para que ciertos sectores optaran a créditos en el sistema bancario.

El diputado Julio Héctor Estrada se refirió al tema, e indicó que el mencionado aspecto podría ser un daño colateral, en caso de aprobarse la norma.

Finalmente, dudas sobre ese tema tuvieron peso y repercutieron en que se frenara el avance de la iniciativa.