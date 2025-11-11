Congreso aprueba convocatoria para integrar postuladora de magistrados del TSE

-

El Congreso aprobó la convocatoria para la integración de la Comisión de Postulación de magistrados titulares y suplentes del TSE, mediante la emisión del Acuerdo 10-2025.

El Congreso aprobó este martes 11 de noviembre el acuerdo 10-2025, el cual da vida a la convocatoria para integrar la Comisión de Postulación encargada de proponer a los candidatos para la elección de magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La votación registró 94 votos a favor, 24 en contra y 46 ausencias, con lo cual el pleno dio luz verde a un proceso clave de cara a la renovación de la máxima autoridad electoral del país.

El Acuerdo 10-2025 entrará en vigor el 19 de noviembre de 2025 luego de ser publicado en el Diario Oficial.

(Imagen: captura de pantalla)

El acuerdo aprobado establece que la conformación y funcionamiento de la comisión deberán regirse por lo dispuesto en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP).

De acuerdo con la LEEP, la Comisión de Postulación estará integrada por cinco miembros:

El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), quien la presidirá.

Un representante de los rectores de universidades privadas.

Un delegado del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, electo en Asamblea General.

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Usac.

Un representante de los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades privadas.

Cada miembro titular deberá contar con un suplente, electo bajo el mismo procedimiento que el titular, con excepción de los suplentes del rector y del decano de Derecho de la Usac. En esos casos, los reemplazos serán designados por el Consejo Superior Universitario y la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, respectivamente.

El acuerdo también establece que los nominadores que designan a los miembros de la comisión, deberán notificar al Congreso de la República los nombres de sus representantes, conforme lo indica el artículo 139 de la LEEP, para proceder con la instalación oficial del órgano postulador.

(Imagen: Congreso de la República)

Una vez instalada, la Comisión de Postulación deberá evaluar y seleccionar a los candidatos que integrarán la nómina para magistrados titulares y suplentes del TSE. Esa lista será enviada al Congreso de la República, que posteriormente realizará la elección final mediante votación en el pleno.

(Imagen: Congreso de la República)

Los magistrados titulares y suplentes del TSE son electos por el Congreso para un período de cinco años.