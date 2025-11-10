Marco Villeda afirma que la Ley Antipandillas es una victoria institucional

-

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, considera que la Ley Antipandillas, aprobada por el Congreso, sancionada por el Presidente Arévalo y publicada este lunes en el diario oficial, es una legislación que fortalece al estado de Derecho.

OTRAS NOTAS: Cinco puntos para entender la recién aprobada Ley Antipandillas

El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda Sandoval, destacó que la sanción de la Ley Antipandillas representa un paso decisivo en la consolidación del Estado de derecho y en la defensa de la seguridad ciudadana.

Explicó que por primera vez Guatemala cuenta con un marco integral para enfrentar a las estructuras criminales transnacionales, al declarar a las maras y pandillas como organizaciones criminales transnacionales y terroristas.

Villeda señaló que con esta normativa el Estado "muestra su firmeza frente al crimen dentro de un estado de Derecho", porque se fortalecen los mecanismos penales y operativos para proteger la vida, la libertad y la paz de los guatemaltecos.

El ministro de Gobernación afirmó que el compromiso del Gobierno es tener firmeza contra el crimen. (Foto: Archivo / Soy502)

El funcionario enfatizó que la seguridad "es una responsabilidad del Estado ejercida con legalidad y control democrático".

De acuerdo con el ministro, la ley se sustenta en los principios de seguridad democrática y en el respeto a los derechos fundamentales.

En ese sentido, subrayó que el Estado actúa "con firmeza frente al crimen, pero con estricto apego a la Constitución y al debido proceso".

LEA MÁS: Arévalo respalda aprobación de la ley que declara terroristas a los pandilleros

Además, resaltó que la normativa impulsa el fortalecimiento de las capacidades de investigación, prevención, inteligencia y reinserción social, en coordinación con la Presidencia de la República, garantizando transparencia y control civil sobre las fuerzas de seguridad.

"La firmeza no contradice la humanidad, sino que la fortalece. Gobernar con autoridad es hacerlo dentro de la ley y en defensa de la vida y la libertad de la ciudadanía", afirmó Villeda.

Remarcó que el Gobierno actúa "con unidad, convicción y responsabilidad para construir una Guatemala justa, segura y en paz".

La Ley Antipandillas fortalece las capacidades de las fuerzas de seguridad. (Foto: Archivo / Soy502)

El ministro subrayó que la aprobación de la ley no representa una victoria sobre un adversario, sino "una victoria de la institucionalidad, de la confianza y de la esperanza en el Estado de derecho".

En su opinión, las maras y pandillas "no son una expresión social sino estructuras criminales violentas que vulneran los derechos de miles de guatemaltecos".

El ministro aseguró que esta normativa responde al anhelo de millones de ciudadanos que desean vivir sin miedo y formar familias en libertad y seguridad.

"No estamos construyendo un país que castiga, sino un país que protege, previene y garantiza la justicia", enfatizó el funcionario

Aseguró que el compromiso del Gobierno con la implementación de la Ley Antipandillas se ejerce "con firmeza frente al crimen, pero con estricto apego a la Constitución y al debido proceso".

Una de las claves de la normativa es la declaración de las maras o pandillas como organizaciones terroristas. La ley también busca frenar el acceso a fondos provenientes de actividades ilícitas por parte de estas estructuras.