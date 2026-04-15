¡De Urgencia Nacional! Congreso aprueba subsidio a los combustibles

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El Congreso aprobó de urgencia nacional un subsidio temporal para el diésel y las gasolinas.

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Durante la noche de este martes 14 de abril, el Congreso de la República aprobó de urgencia nacional una ley para apoyar a los consumidores de combustible en el país, luego de más de un mes de incrementos sostenidos en los precios del diésel y las gasolinas en Guatemala.

Con 115 votos a favor, los diputados avalaron el Decreto 11-2026, que contiene la Ley de apoyo a los consumidores de diésel y gasolina, tras varias semanas de discusión sin lograr consensos previos.

Con 115 votos a favor, los diputados avalaron el Decreto 11-2026, que contiene la Ley de apoyo a los consumidores de diésel y gasolina, tras varias semanas de discusión sin lograr consensos previos. pic.twitter.com/TMxj56kHe9 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 15, 2026

El subsidio establece un apoyo de Q8 quetzales por galón de diésel y de Q5 quetzales por galón para gasolina regular y superior, con prioridad en el diésel debido a su papel clave en la cadena logística y productiva del país.

El subsidio tendrá una duración de tres meses y será aplicado, mediante un solo debate. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Subsidio por tres meses

La normativa contempla la creación de un apoyo social temporal por un período de tres meses, con el objetivo de reducir parcialmente el precio de venta al consumidor final.

La aprobación se realizó sin mayor discusión en el pleno y con algunas propuestas de enmienda que no obtuvieron respaldo suficiente, entre ellas una relacionada con el teletrabajo.

Para garantizar la correcta aplicación de la medida, se prevé la participación del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía, a través de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), quienes estarán a cargo de la supervisión, verificación y fiscalización del programa.

Presupuesto

Tras la aprobación del Decreto 11-2026, diputados destacaron que el subsidio a los combustibles contará con un presupuesto de Q2 mil millones como resultado de acuerdos alcanzados entre distintas bancadas.

El diputado Allan Rodríguez, de la bancada Vamos, explicó que el respaldo a la iniciativa estuvo condicionado a ampliar tanto el monto como la duración del subsidio. Además indicó que que al apoyo social se suma el impacto del descuento proporcional del IVA aplicado sobre estos montos.

Diputado Allan Rodríguez hace mención del presupuesto de Q2mil millones y entrada en vigencia del Decreto 11-2026 Ley de apoyo de emergencia a los consumidores del diésel y gasolinas. pic.twitter.com/2ZyxjLyEMc — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 15, 2026

Rodríguez también aclaró que el beneficio no será inmediato, pues el decreto debe seguir el proceso correspondiente; su traslado al Ejecutivo, la sanción y publicación, así como la emisión del reglamento. Estimó que el subsidio podría entrar en vigencia en un plazo aproximado de 12 a 15 días.

Por su parte, el diputado Julio Héctor Estrada, de la bancada Cabal, señaló que el mecanismo aprobado retoma esquemas que ya han funcionado anteriormente y permite una mejor focalización del gasto. Indicó que alrededor de Q1,200 millones estarán destinados al subsidio del diésel, con el objetivo de proteger el costo de la canasta básica.

Diputado Julio Héctor Estrada indicó que del presupuesto de Q2mil millones, Q1,200 millones estarán destinados al subsidio del diésel. pic.twitter.com/Hl2kkr7mmF — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 15, 2026

Asimismo, resaltó la importancia de los consensos alcanzados en el Congreso para concretar la aprobación del decreto y urgió al Ejecutivo a agilizar los procesos necesarios para que el subsidio entre en vigor lo antes posible, ante la necesidad de apoyo económico por parte de la población.

Problemática de combustibles

El diputado oficialista, José Carlos Sanabria, destacó que el subsidio planteado contempla mecanismos de trazabilidad y fiscalización que permitirán que el beneficio llegue directamente a los consumidores.

La aprobación de esta ley surge en un contexto internacional marcado por la volatilidad en el mercado de hidrocarburos, influenciado por conflictos geopolíticos y alteraciones en rutas estratégicas de transporte marítimo.

Uno de los puntos críticos señalados es el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del petróleo mundial, lo que ha incrementado el riesgo de interrupciones en el suministro y presionado al alza los precios.

Autoridades supervisarán la ejecución para garantizar que el beneficio llegue al consumidor final. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

En el caso de Guatemala, como país importador de combustibles, estas variaciones impactan directamente en el costo del transporte, la producción y la distribución de bienes, lo que a su vez repercute en el costo de vida de la población. El encarecimiento del diésel, en particular, genera un efecto en cadena sobre los precios de alimentos, servicios y otros productos esenciales.

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Consumo en Guatemala

Según estimaciones basadas en el consumo nacional, el país registra mensualmente alrededor de 55 millones de galones de diésel, 36 millones de gasolina regular y 26 millones de gasolina superior.