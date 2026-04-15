Congreso aprueba en tercer debate la Ley Antilavado

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La propuesta avanza al siguiente trámite legislativo, previo a su aprobación definitiva como ley de la República.

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Durante la sesión plenaria de este martes 14 de abril, el Congreso avanzó en el proceso de aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, iniciativa 6593, al conocerla en su tercer debate.

La discusión del proyecto se desarrolló sin intervenciones en el pleno con 125 votos a favor, tres en contra y 32 diputados ausentes y con el respaldo de las dos terceras partes del total de legisladores.

Obtuvo 125 votos a favor, tres en contra y 32 ausentes en el pleno. (Imagen: captura de pantalla)

En relación con el avance de la ley antilavado el presidente del Congreso, Luis Contreras, indicó previamente que el objetivo es lograr consensos amplios antes de su aprobación final. "La aprobación para convertir en Ley de la República la ley antilavado se realizará cuando todos los sectores involucrados estén satisfechos con el contenido de la misma", expresó.

Con el avance de la ley antilavado en el pleno, el presidente del Congreso, Luis Contreras, indicó: "La aprobación para convertir en Ley de la República la ley antilavado se realizará cuando todos los sectores involucrados estén satisfechos con el contenido de la misma" pic.twitter.com/T9XknMBDCO — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 15, 2026

Las declaraciones fueron brindadas un día antes, el lunes 13 de abril, durante una reunión de la instancia de Jefes de Bloque, en la que se abordaron los temas a conocer en la agenda legislativa.

El Legislativo continúa con el trámite de una de las iniciativas consideradas clave en materia de control financiero y combate a actividades ilícitas, a la espera de concretar su aprobación final en el pleno.