Congreso aprueba en tercer debate la Ley Antipandillas

Se espera que el Congreso apruebe el decreto que creen la legislación durante la noche de este martes 14 de octubre.

El Congreso de la República aprobó en tercer debate la iniciativa 5692, conocida como la Ley Antipandillas, con el objetivo de fortalecer el combate frontal contra las actividades delictivas de las maras en Guatemala.

La aprobación se dio después de más de dos horas de consensos entre los jefes de bloque, quienes acordaron un pliego de enmiendas para afinar el contenido de la normativa.

Fue hasta que concluyó esa negociación que la propuesta fue respaldada por más de 134 legisladores. La votación contrastó con el tiempo que tomó alcanzar los acuerdos previos, pues no tomó más de tres minutos.

Los jefes de bloque consensuaron las enmiendas de la ley durante un receso. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

Luego de la aprobación, varios diputados tomaron la palabra para destacar la necesidad de aprobar la ley y enfatizar que con ello se da respuesta a una demanda ciudadana de mayor seguridad y combate al crimen organizado.

Sin embargo, algunos congresistas señalaron que las enmiendas consensuadas no habían sido distribuidas al resto de los diputados, por lo que varios indicaron que aún no conocían en detalle los cambios incorporados al texto final.

Según explicaron los legisladores, la iniciativa busca dotar al Estado de herramientas legales más efectivas para perseguir, sancionar y desarticular las estructuras criminales vinculadas a las pandillas, que por años han afectado la seguridad y convivencia en distintas comunidades del país.

Los diputados continúan con la discusión por artículos y la redacción final de la normativa, y se esperaba que también aprobaran las enmiendas consensuadas.