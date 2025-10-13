Ministro de Gobernación urge al Congreso aprobar leyes contra las pandillas

-

Las autoridades señalan que las iniciativas propuestas son herramientas operativas que les permitirán actuar con más celeridad.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, pidió al congreso "que muestre su voluntad política" y que apresure la aprobación de las iniciativas de ley que buscan reforzar el combate frontal a las pandillas y endurecer las penas por varios delitos.

El funcionario recalcó que las reformas propuestas pueden considerarse como herramientas operativas en el Código Penal y en otras leyes y que además permitirán la creación de condiciones en el Sistema Penitenciario para la atención de personas vinculadas a maras y pandillas.

"Necesitamos con urgencia, yo diría una urgencia nacional, el que sean aprobadas estas normativas. Hacemos un llamado al Congreso y al presidente del Congreso —Nery Ramos— a que aprueben lo más pronto posible estas reformas", declaró el ministro.

La semana pasada el Organismo Ejecutivo anunció la presentación de dos inciativas de ley que les ayudarían a la lucha contra las pandillas. (Foto: Archivo / Soy502)

Jiménez dijo, que si bien es cierto el Organismo Legislativo puede generar una discusión más amplia de integración y de reformas a la ley penitenciaria, esto toma "un tiempo normal de discusión", el cual no les permitiría "operar con la facilidad" que sí les dan las reformas propuestas.

"De tal suerte que insisto al Congreso de la República que muestre su voluntad política al tomar en serio estas reformas que estamos proponiendo y que vuelvo a insistir, son herramientas de carácter operativo", apuntó el funcionario.

Agregó que la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes II "demuestra de forma brutal la urgencia de aprobar estas reformas" y aseguró que no pueden "seguir apagando incendios con leyes de hace tres décadas" y sin las reformas "a la ley del sistema penitenciario".

El ministro recalcó que se requiere de voluntad política y volvió a pedir al Congreso, la Comisión de Gobernación y al Presidente del Congreso, quienes según el ministro han contribuido de manera amable en la formulación de estas reformas, para que sean aprobadas lo más "pronto posible".

La iniciativa

Se trata de la iniciativa 5692, presentada durante el gobierno de Alejandro Giammattei y mediante la cual se busca que los delitos cometidos por mareros se consideren de alta peligrosidad y se ventilen en juzgados de mayor riesgo.

El proyecto tiene como fin principal que la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 sean considerados terroristas también en Guatemala.