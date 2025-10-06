Ley Antipandillas: el Gobierno presentará iniciativas contra la delincuencia

-

El Gobierno anunció que buscará la construcción de una nueva cárcel, congelar cuentas bancarias de arrestados y aislamiento total de pandilleros capturados.

El presidente Bernardo Arévalo informó que esta semana se presentarán ante el Congreso de la República dos iniciativas de ley con las cuales se busca tener una Ley Antipandillas y modificar varios cuerpos legales para fortalecer la lucha contra estos grupos delictivos.

El anuncio fue dado por el mandatario durante la conferencia de prensa denominada La Ronda, donde señaló que estas medidas legales buscarán "ajustes al sistema de penas y nuevas reglas para perseguir a las pandillas".

"Estos dos proyectos, entre otros aspectos, contemplan novedades como la creación de una cárcel de máxima seguridad específicamente para pandilleros con mecanismos de vigilancia extrema que dentro de los parámetros constitucionales graben todo el contacto personal de los reclusos", afirmó el gobernante.

Con la neuva ley los integrantes de pandillas estarían recluidos en un solo centro penitenciario. (Foto: Archivo / Soy502)

Agregó que otra de las cuestiones que se buscan es que se permita "a discreción del director del Sistema Penitenciario (SP) el aislamiento de reclusos por hasta 30 días prorrogables y el aumento de 8 a 15 años las penas por extorsión y usura".

"Cualquier extranjero que practique la usura en nuestro país será expulsado inmediatamente y todos aquellos que sean culpables de extorsión verán inhabilitadas sus cuentas bancarias y servicios financieros", afirmó el jefe del Ejecutivo.

Enfatizó que se busca modificar el Código Procesal Penal "para eliminar la posibilidad de medidas sustitutivas para los delitos de extorsión, obstrucción extorsiva del tránsito y exacciones intimidatorias".

Congelar cuentas bancarias y aislamiento

La viceministra de Antinarcóticos del Ministerio de Gobernación, Claudia Palencia, señaló que las iniciativas son el trabajo de varios meses y que "no es una propuesta sorpresiva o improvisada, sino un trabajo en conjunto que se ha venido haciendo con las diferentes instituciones".

"La primera es la Ley de Fortalecimiento Penitenciario y de tratamiento ante grupos delictivos organizados u organizaciones criminales ante autodenominadas maras o pandillas. Proponemos la creación de una cárcel específicamente para las personas que estén ligadas o relacionadas con maras o pandillas", puntualizó la funcionaria.

Explicó que este carcelario va a tener la prohibición del ingreso de encomiendas y se espera que en las celdas no haya un máximo de dos personas.

Con la iniciativa se busca construir una nueva carcel de máxima seguridad. (Foto: Archivo / Soy502)

También se buscará el registro, identificación y control de las visitas que reciba el privado de libertad, el cual será identificado a través de identificación facial y un registro de voz lo que también permitiría la identificación ante denuncia por los delitos de extorsión, exacción intimidatoria u obstrucción extorsiva de tránsito.

"También se está colocando la necesidad de que este centro tenga un centro asistencial médico, también para prohibir la salida de los privados de libertad de estos centros carcelarios", detalló la viceministra.

La funcionaria indicó que además de la nueva ley se buscarán las reformas al Código Penal, Código Procesal Penal y la Ley de Uso de Terminales Móviles.