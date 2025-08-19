Falla intento en el Congreso para discutir la salida de Guatemala del Parlacen

-

En el Congreso se planteó la posibilidad de encontrar el mecanismo para que Guatemala salga del Parlacen, pero la mayoría de diputados no estuvo de acuerdo.

Cuando han transcurrido dos semanas desde que El Salvador anunció su salida del Parlamento Centroamericano (Parlacen), en el Congreso de la República surgió una propuesta para analizar la réplica de esa decisión en Guatemala.

Durante la sesión plenaria de este martes 19 de agosto, el diputado Boris España planteó una moción privilegiada para que se solicitara la opinión de la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre ese tema.

El representante de Chiquimula se refirió al costo que tiene para el país permanecer en esa instancia e hizo ver la importancia de contar con un mecanismo que permita decidir si es favorable para la nación seguir perteneciendo al Parlacen.

El asunto se sometió a consideración del pleno de diputados, pero no logró los votos necesarios.

Argumenta salida de Guatemala

Según España, Guatemala debería "reflexionar con seriedad sobre su permanencia en el Parlacen", ya que durante los últimos 30 años "ha demostrado limitaciones estructurales para producir resoluciones vinculantes y de impacto real a la integración regional".

Además, criticó que el costo para el Estado de integrar ese órgano supera los Q13 millones, y agregó que la inmunidad que se otorga a quienes llegan a esa instancia "en diversas ocasiones ha sido un escudo para evadir la justicia".