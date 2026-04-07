Avanza en segunda lectura la ley contra el lavado de dinero

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La Ley Antilvado se acerca a su aprobación final prevista para mediados de abril.

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La iniciativa de Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo avanzó este martes 7 de abril a su segunda lectura en el Congreso, un paso que la acerca a su eventual aprobación como normativa vigente en el país.

El proyecto, que ya había superado la primera lectura el pasado 24 de marzo, busca actualizar las herramientas del Estado para enfrentar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Además, incluye ajustes orientados a fortalecer el sistema penal y hacerlo más equitativo frente a estos delitos.

La iniciativa de Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo avanzó este martes 7 de abril a su segunda lectura en el Congreso, un paso que la acerca a su eventual aprobación como normativa vigente en el país. pic.twitter.com/pqG8SpX5iO — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 7, 2026

Desde el sector financiero, distintos actores han reiterado la necesidad de que esta ley avance, al considerarla clave para modernizar el marco legal del país. También subrayan su relevancia de cara a la evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2027, la cual medirá la eficacia de Guatemala en la prevención de estos delitos.

En este contexto, la Superintendencia de Bancos (SIB) ha enfatizado la urgencia de aprobar la normativa. El superintendente, Saulo de León, explicó, en su momento, ante diputados que la legislación vigente tiene cerca de 25 años de antigüedad y ya no responde a las condiciones actuales del sistema financiero.

De León advirtió que las limitaciones de la ley actual no solo dificultan el cumplimiento de estándares internacionales, sino que también generan problemas en la supervisión cotidiana de las operaciones financieras.

El sector financieron insiste en su aprobación por su impacto en el evaluación del GAFI a principios del 2027. (Foto ilustrativa/ArchivoSoy502)

Asimismo, alertó sobre el riesgo de que Guatemala sea incluida nuevamente en la "lista gris" del GAFI, que podría presentar efectos concretos para la población, como demoras en el envío de remesas, mayores requisitos para realizar transacciones, encarecimiento del crédito y posibles incrementos en los precios.