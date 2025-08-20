Congreso se compromete a avanzar con leyes en materia laboral

-

Una misión de la OIT y otras entidades que velan por temas labores llegaron al Congreso y abogaron por dos leyes.

Tras reunirse con representantes de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), Organización Internacional de Empleadores (OIE) y Confederación Sindical Internacional (CSI), la Junta Directiva del Congreso se comprometió a promover dos iniciativas de ley que fortalecerían el cumplimiento de los derechos laborales en Guatemala.

Se trata de las propuestas 5508 y 6162, las cuales se buscaría incluir en la agenda de la sesión plenaria que se celebraría el próximo martes 26 de agosto.

Jorge Castro, primer vicepresidente del Legislativo, indicó que se socializará con los jefes de bloque la posibilidad de que ambos proyectos de ley avancen en el proceso para su aprobación.

Con ello se darían muestras de la voluntad que tiene ese organismo "de trabajar con todos los sectores que velan por el tema laboral", dijo el parlamentario.

Comisión tripartita y regulación de la huelga

La primera iniciativa cuya importancia se hizo ver en la reunión entre delegados de la OIT, OIE, CSI y diputados es la 5508, que se relaciona con la Comisión Nacional Tripartita de Condiciones Laborales en Guatemala.

La ministra de Trabajo, Miriam Roquel, quien también estuvo en la junta, recordó que tal instancia ya funciona en el país, pero está normada en un acuerdo ministerial, "y lo que se quiere es que quede establecida en una ley".

De acuerdo con los registros de la Dirección Legislativa del Congreso, esta propuesta data de 2018 y ya ha avanzado en su segunda lectura. De esa cuenta, ahora se buscaría avalarla en tercer debate y buscar los acuerdos para la aprobación por artículos y redacción final.

La ministra Miriam Roquel habló sobre la importancia de aprobar la normativa, para fortalecer los mecanismos de discusión en materia laboral en Guatemala. (Foto: Congreso)

El segundo proyecto que se impulsa está identificado con la nomenclatura 6162 y versa sobre el derecho de trabajadores del Estado a organizarse en sindicatos. Además, contiene regulaciones para las huelgas.

La iniciativa se presentó en 2022 y dos años después obtuvo el dictamen favorable, pero no ha regresado al pleno del Congreso, para iniciar el proceso de aprobación. Si los diputados la retoman, pasaría en primera lectura o podrían avalarla de urgencia nacional, si hubiera acuerdos.

Ambas propuestas establecen cambios al Código de Trabajo.

Los representantes de organismos internacionales abogaron por las dos iniciativas de ley, por su impacto en el fortalecimiento de los derechos laborales. (Foto: AGN)

Continúan encuentros

Según lo previsto, la misión internacional, encabezada por Eliel Hasson, director de la OIT para América Central, República Dominicana y Haití, se reunirá con representantes sindicales para escuchar sus demandas y comentarios sobre la situación laboral en el país.

Hasson indicó que ya hubo un encuentro con el sector empleador y se tienen programados otros con el Organismo Judicial (OJ) y Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), por mencionar algunos.