Léster Martínez y Joshua Anton reciben condecoración por parte del Congreso

Los pugilistas Léster Martínez y Joshua Anton serán distinguidos con la Condecoración de la Orden Nacional "Soberano Congreso Nacional", luego de que el Congreso aprobara los acuerdos legislativos que reconocen sus logros en el boxeo profesional.
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La distinción se otorgó tras la histórica victoria de Léster Martínez, quien el pasado 21 de marzo conquistó el título Mundial Interino Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), convirtiéndose en el primer chapín en alcanzar un campeonato mundial en el boxeo profesional, un hecho sin precedentes para el deporte nacional.
Según el acuerdo aprobado por el Organismo Legislativo, el petenero recibirá la condecoración en el grado de Caballero, en reconocimiento a sus méritos deportivos y al impacto de su triunfo, considerado motivo de orgullo para el país.
El reconocimiento también se extendió al boxeador Joshua Kevin Anton, quien conquistó el título Continental Superwélter del CMB durante la misma cartelera disputada en San Bernardino, California.