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¡Orgullo chapín! Alejandra Higueros, entre las mejores del mundo en poomsae

  • Por Pablo Arrivillaga
08 de abril de 2026, 17:53
Con medallas obtenidas en torneos internacionales, Alejandra se mantiene en la élite del poomsae mundial. (Foto: COG)&nbsp;

Con medallas obtenidas en torneos internacionales, Alejandra se mantiene en la élite del poomsae mundial. (Foto: COG) 

Alejandra Higueros continúa haciendo historia para Guatemala al ubicarse en el tercer lugar del ránking mundial de poomsae reconocido por World Taekwondo, consolidándose como una de las mejores atletas del mundo en esta disciplina.

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La más reciente actualización del listado confirma a la chapina de 24 años en la tercera posición del ránking global en la modalidad de freestyle femenino, únicamente por detrás de la danesa Eva Sandersen y la estadounidense Kaitlyn Reclusado.

Su presencia entre las mejores del mundo en esta categoría refleja su versatilidad y el alto nivel competitivo que ha alcanzado en el circuito internacional.

La atleta guatemalteca sigue destacando en el circuito internacional. (Foto: Federación Nacional de Taekwondo)
La atleta guatemalteca sigue destacando en el circuito internacional. (Foto: Federación Nacional de Taekwondo)

El logro es resultado de años de preparación y de una constante participación en torneos de alto nivel. En los últimos años, Alejandra obtuvo medallas en competencias disputadas en Bélgica, Perú y Croacia, resultados que reforzaron su posición en la clasificación mundial.

Además, el año pasado fue reconocida como la mejor atleta femenina de poomsae en América, una distinción que respalda su regularidad y liderazgo dentro de esta disciplina a nivel continental.

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