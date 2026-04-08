¡Orgullo chapín! Alejandra Higueros, entre las mejores del mundo en poomsae

Alejandra Higueros continúa haciendo historia para Guatemala al ubicarse en el tercer lugar del ránking mundial de poomsae reconocido por World Taekwondo, consolidándose como una de las mejores atletas del mundo en esta disciplina.
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La más reciente actualización del listado confirma a la chapina de 24 años en la tercera posición del ránking global en la modalidad de freestyle femenino, únicamente por detrás de la danesa Eva Sandersen y la estadounidense Kaitlyn Reclusado.
Su presencia entre las mejores del mundo en esta categoría refleja su versatilidad y el alto nivel competitivo que ha alcanzado en el circuito internacional.
El logro es resultado de años de preparación y de una constante participación en torneos de alto nivel. En los últimos años, Alejandra obtuvo medallas en competencias disputadas en Bélgica, Perú y Croacia, resultados que reforzaron su posición en la clasificación mundial.
Además, el año pasado fue reconocida como la mejor atleta femenina de poomsae en América, una distinción que respalda su regularidad y liderazgo dentro de esta disciplina a nivel continental.