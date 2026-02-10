Versión Impresa
Congreso define comisiones de trabajo para el período 2026-2027

  • Por Susana Manai
10 de febrero de 2026, 17:52
Las mesas legislativas retomarán el análisis de iniciativas pendientes y procesos de fiscalización en el nuevo ciclo parlamentario. (Foto: Wilder López/Soy502)

El Congreso definió la distribución de comisiones de trabajo para el período 2026-2027, que iniciarán funciones la próxima semana.

El Congreso aprobó la integración y distribución de las comisiones ordinarias de trabajo para el período legislativo 2026-2027, las cuales se prevé que inicien funciones la próxima semana para dar seguimiento a iniciativas de ley y procesos pendientes en el Organismo Legislativo.

Una moción presentada por el diputado José Carlos Sanabria para alterar el orden del día propuso avanzar con la distribución de comisiones de trabajo para este perídodo. 

De acuerdo con el acuerdo 5-2026 aprobado por el Pleno, la conformación de las mesas de trabajo responde a lo establecido en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que establece que al inicio de cada período anual deben integrarse las comisiones como órganos técnicos de estudio, análisis y dictamen de los distintos temas que les sean asignados.

Estas instancias tienen a su cargo el conocimiento, discusión y emisión de dictámenes sobre iniciativas de ley, citaciones a funcionarios, fiscalización de políticas públicas y acompañamiento de procesos legislativos en materias específicas.

Distribución por bloques

Según la asignación aprobada, los bloques legislativos presidirán y conformarán distintas comisiones de acuerdo con su representación en el Pleno.

Vamos por una Guatemala Diferente (VAMOS)

De la Juventud 

De Pueblos indígenas

De Transparencia y Probidad

Defensa del Consumidor  y el Usuario

De Asuntos sobre Discapacidad

De Desarrollo Social

Del menor y de la Familia

De Gobernación

De la Mujer

De Legislación y Puntos Constitucionales

De Cooperativismo y Organizaciones No Gubernamentales

VICTORIADel Ambiente, Ecología y Recursos Naturales
Visión con Valores (VIVA)

De Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas 

De Salud y Asistencia Social

Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS)

De Deportes

De Descentralización y Desarrollo 

CABAL 

De la Defensa Nacional

De Agricultura, Ganadería y Pesca

De Turismo

De Finanzas Públicas y Moneda

De Educación, Ciencia y Tecnología 

Comunidad Elefante (ELEFANTE)De Apoyo Técnico 
CAMBIODe Asuntos Municipales
Compromiso, Renovación y Orden (CREO)De Previsión y Seguridad Social
Partido Político Azul (AZUL)De Asuntos de Seguridad Nacional 
Partido Político Nostros (PPN)De Vivienda
Partido Unionista De Reformas al sector Justicia
TODOSDe Trabajo
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)

De Seguridad Alimentaria

De Derechos Humanos

De Cultura

De Migrantes

De Integración Regional 

De Pequeña y Mediana Empresa

WINAQ-URNG-MAIZ De Asuntos Electorales
VALOR 

De Economía y Comercio Exterior

De Relaciones Exteriores 

De Energía y Minas 

Bienestar Nacional (BIEN) De Descentralización y Desarrollo 

Con la distribución ya oficializada, se espera que las comisiones comiencen a sesionar la próxima semana, retomando la discusión de iniciativas pendientes, emisión de dictámenes y procesos de fiscalización que quedaron en curso del período anterior.

