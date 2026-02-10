Congreso define comisiones de trabajo para el período 2026-2027

-

El Congreso definió la distribución de comisiones de trabajo para el período 2026-2027, que iniciarán funciones la próxima semana.

El Congreso aprobó la integración y distribución de las comisiones ordinarias de trabajo para el período legislativo 2026-2027, las cuales se prevé que inicien funciones la próxima semana para dar seguimiento a iniciativas de ley y procesos pendientes en el Organismo Legislativo.

Una moción presentada por el diputado José Carlos Sanabria para alterar el orden del día propuso avanzar con la distribución de comisiones de trabajo para este perídodo.

De acuerdo con el acuerdo 5-2026 aprobado por el Pleno, la conformación de las mesas de trabajo responde a lo establecido en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que establece que al inicio de cada período anual deben integrarse las comisiones como órganos técnicos de estudio, análisis y dictamen de los distintos temas que les sean asignados.

Estas instancias tienen a su cargo el conocimiento, discusión y emisión de dictámenes sobre iniciativas de ley, citaciones a funcionarios, fiscalización de políticas públicas y acompañamiento de procesos legislativos en materias específicas.

Distribución por bloques

Según la asignación aprobada, los bloques legislativos presidirán y conformarán distintas comisiones de acuerdo con su representación en el Pleno.

Vamos por una Guatemala Diferente (VAMOS) De la Juventud De Pueblos indígenas De Transparencia y Probidad Defensa del Consumidor y el Usuario De Asuntos sobre Discapacidad De Desarrollo Social Del menor y de la Familia De Gobernación De la Mujer De Legislación y Puntos Constitucionales De Cooperativismo y Organizaciones No Gubernamentales VICTORIA Del Ambiente, Ecología y Recursos Naturales Visión con Valores (VIVA) De Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas De Salud y Asistencia Social Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) De Deportes De Descentralización y Desarrollo CABAL De la Defensa Nacional De Agricultura, Ganadería y Pesca De Turismo De Finanzas Públicas y Moneda De Educación, Ciencia y Tecnología Comunidad Elefante (ELEFANTE) De Apoyo Técnico CAMBIO De Asuntos Municipales Compromiso, Renovación y Orden (CREO) De Previsión y Seguridad Social Partido Político Azul (AZUL) De Asuntos de Seguridad Nacional Partido Político Nostros (PPN) De Vivienda Partido Unionista De Reformas al sector Justicia TODOS De Trabajo Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) De Seguridad Alimentaria De Derechos Humanos De Cultura De Migrantes De Integración Regional De Pequeña y Mediana Empresa WINAQ-URNG-MAIZ De Asuntos Electorales VALOR De Economía y Comercio Exterior De Relaciones Exteriores De Energía y Minas Bienestar Nacional (BIEN) De Descentralización y Desarrollo

Con la distribución ya oficializada, se espera que las comisiones comiencen a sesionar la próxima semana, retomando la discusión de iniciativas pendientes, emisión de dictámenes y procesos de fiscalización que quedaron en curso del período anterior.