Congreso define comisiones de trabajo para el período 2026-2027

El Congreso definió la distribución de comisiones de trabajo para el período 2026-2027, que iniciarán funciones la próxima semana.
El Congreso aprobó la integración y distribución de las comisiones ordinarias de trabajo para el período legislativo 2026-2027, las cuales se prevé que inicien funciones la próxima semana para dar seguimiento a iniciativas de ley y procesos pendientes en el Organismo Legislativo.
Una moción presentada por el diputado José Carlos Sanabria para alterar el orden del día propuso avanzar con la distribución de comisiones de trabajo para este perídodo.
De acuerdo con el acuerdo 5-2026 aprobado por el Pleno, la conformación de las mesas de trabajo responde a lo establecido en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que establece que al inicio de cada período anual deben integrarse las comisiones como órganos técnicos de estudio, análisis y dictamen de los distintos temas que les sean asignados.
Estas instancias tienen a su cargo el conocimiento, discusión y emisión de dictámenes sobre iniciativas de ley, citaciones a funcionarios, fiscalización de políticas públicas y acompañamiento de procesos legislativos en materias específicas.
Distribución por bloques
Según la asignación aprobada, los bloques legislativos presidirán y conformarán distintas comisiones de acuerdo con su representación en el Pleno.
|Vamos por una Guatemala Diferente (VAMOS)
De la Juventud
De Pueblos indígenas
De Transparencia y Probidad
Defensa del Consumidor y el Usuario
De Asuntos sobre Discapacidad
De Desarrollo Social
Del menor y de la Familia
De Gobernación
De la Mujer
De Legislación y Puntos Constitucionales
De Cooperativismo y Organizaciones No Gubernamentales
|VICTORIA
|Del Ambiente, Ecología y Recursos Naturales
|Visión con Valores (VIVA)
De Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas
De Salud y Asistencia Social
|Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS)
De Deportes
De Descentralización y Desarrollo
|CABAL
De la Defensa Nacional
De Agricultura, Ganadería y Pesca
De Turismo
De Finanzas Públicas y Moneda
De Educación, Ciencia y Tecnología
|Comunidad Elefante (ELEFANTE)
|De Apoyo Técnico
|CAMBIO
|De Asuntos Municipales
|Compromiso, Renovación y Orden (CREO)
|De Previsión y Seguridad Social
|Partido Político Azul (AZUL)
|De Asuntos de Seguridad Nacional
|Partido Político Nostros (PPN)
|De Vivienda
|Partido Unionista
|De Reformas al sector Justicia
|TODOS
|De Trabajo
|Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)
De Seguridad Alimentaria
De Derechos Humanos
De Cultura
De Migrantes
De Integración Regional
De Pequeña y Mediana Empresa
|WINAQ-URNG-MAIZ
|De Asuntos Electorales
|VALOR
De Economía y Comercio Exterior
De Relaciones Exteriores
De Energía y Minas
|Bienestar Nacional (BIEN)
|De Descentralización y Desarrollo
Con la distribución ya oficializada, se espera que las comisiones comiencen a sesionar la próxima semana, retomando la discusión de iniciativas pendientes, emisión de dictámenes y procesos de fiscalización que quedaron en curso del período anterior.