¡De urgencia! Infom podrá dar préstamos a municipalidades de nuevo

-

El Congreso restituyó al Infom la capacidad de conceder préstamos a las municipalidades, por medio de una reforma aprobada de urgencia nacional.

TE PUEDE INTERESAR: La funcionaria que renunció antes de acudir a citación en el Congreso

El Congreso reformó de urgencia nacional el Código Municipal por medio del Decreto 5-2026, con el cual se permitirá a los gobiernos locales (municipalidades) contratar préstamos con el Instituto de Fomento Municipal (Infom) conforme a su normativa crediticia.

La disposición indica que dichas contrataciones se harán cumpliendo los requisitos legales establecidos, bajo el principio de capacidad de pago para no comprometer las finanzas municipales ni las públicas.

La iniciativa de la reforma al Código Municipal fue aprobada en único debate y declarada de urgencia nacional dando paso al Decreto 5-2026, este martes 10 de febrero.

: Wilder López @soy_502 pic.twitter.com/v5zHLEAmIH — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) February 10, 2026

La disposición busca ajustar disposiciones vigentes que, según sus ponentes, terminaron limitando el acceso al crédito para los gobiernos locales, particularmente para la ejecución de proyectos de infraestructura comunitaria.

El diputado Julio Héctor Estrada, de la bancada Cabal y uno de los ponentes de la ley, explicó que el planteamiento surge como una medida correctiva a reformas aprobadas en 2025 dentro del paquete de la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.

"Lo que estamos haciendo es corrigiendo un efecto no previsto de reformas anteriores que restringieron las fuentes de financiamiento municipal", afirmó.

La reforma habilita nuevamente al Infom para otorgar préstamos a las municipalidades. (Imagen: captura de pantalla)

Estrada detalló que dichas modificaciones impactaron directamente el artículo 110 del Código Municipal, al establecer que los préstamos únicamente podían contratarse con bancos y entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos. A su criterio, esta disposición, aunque buscaba mayor control, dejó fuera a un actor clave del financiamiento público local.

"Se excluyó al Infom, que históricamente ha sido una herramienta financiera y técnica para las municipalidades. Eso redujo sus alternativas de crédito y afectó la posibilidad de ejecutar obras", señaló el legislador.

Julio Héctor Estrada, de la bancada Cabal, uno de los ponentes de la ley. (Foto: Wilder López/Soy502)

"Se presentó una enmienda para que la redacción quedara en los mismos términos que ya existían en reformas previas, particularmente como estaba establecido en 2010", explicó Estrada.

El Decreto 5-2026 permitiría financiar obras de mediano y largo plazo, incluso más allá del período de los concejos municipales. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

El diputado subrayó que el Decreto no promoverá el endeudamiento desmedido, sino que ordenará el acceso al crédito. "Se establecen principios de capacidad de pago y sostenibilidad financiera para asegurar que los compromisos adquiridos sean manejables para cada municipalidad", explicó.

Otro de los cambios relevantes es la posibilidad de contratar financiamiento a plazos que excedan el período de gobierno del Concejo Municipal que lo autorice, cuando se trate de proyectos de inversión pública de mediano o largo plazo. "Muchas obras de infraestructura no pueden ejecutarse en cuatro años; necesitan planificación y financiamiento de largo aliento", indicó.

En términos generales, Estrada sostuvo que la reforma apunta a fortalecer la inversión pública local sin alterar la estructura del Código Municipal. "Lo que se busca es ampliar las herramientas financieras de los municipios, mejorar la planificación de obras y garantizar que puedan responder a las necesidades de sus comunidades con mecanismos sostenibles", concluyó.