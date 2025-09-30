Guatemala avanza en proceso para adherirse al TLC con Corea

-

Guatemala busca fortalecer su relación comercial con Corea del Sur, mediante su inclusión en el TLC con países centroamericanos.

La ratificación del protocolo para la adhesión de Guatemala al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Corea y Centroamérica avanzó este martes 30 de septiembre, en primera lectura, en el Congreso de la República.

Así, el país queda a poco de incluirse en el mecanismo que, según diputados y entes empresariales, ampliará el intercambio comercial con la nación asiática.

La iniciativa 6491, que contiene tal disposición, obtuvo el dictamen favorable esta misma semana, tras el análisis efectuado por la Comisión de Economía. Al haber superado la primera lectura, la propuesta queda pendiente de dos debates para su aprobación definitiva.

Los beneficios

Tal como lo han advertido representantes de la iniciativa privada, en el dictamen emitido se indica que con "la adhesión al TLC CA-Corea se proyecta que aumente el comercio bilateral entre Guatemala y la República de Corea, basándonos en el comportamiento comercial de países como Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panama".

En el texto también se señala al azúcar, banano y café como los principales productos que envía Guatemala hacia el territorio coreano. Además, se menciona que para 2024 las exportaciones hacia aquel país alcanzaron los 66.5 millones de dólares (Q508.7 millones).

No obstante, según datos del Banco de Guatemala, en 2016, por ejemplo, se obtuvieron 189.8 millones (Q1,451.97 millones).

El café guatemalteco continúa entre los principales productos de exportación hacia Corea. (Foto: Canva/Soy502)

Votos razonados

Un aspecto destacado es que cuatro miembros de la Comisión de Economía razonaron su voto al dictamen emitido.

"EI tratado no incluye mecanismos claros, eficaces y verificables para asegurar que los productos importados desde Corea cumplan con estándares de calidad y seguridad", argumentaron los diputados Jorge Ayala, Elmer Palencia, Mynor de la Rosa y León Felipe Barrea.