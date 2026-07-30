Caso de oftalmólogo: MP reproduce video del ataque armado

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El MP mostró la escena en donde se efectuó el ataque contra el oftalmólogo Miguel Ángel Campos Hoffens.

En la continuación del juicio por el asesinato del oftalmólogo Miguel Ángel Campos Hoffens, el Ministerio Público (MP) reprodujo un video que muestra la escena del crimen, en donde se efectuó el ataque contra el profesional.

El video fue reproducido ante los miembros del Tribunal Quinto de Sentencia que conoce el caso contra Ángel Pérez Iguardia, señalado por el MP de haber conducido la motocicleta utilizada durante el crimen.

En su exposición, el ente investigador mostró imágenes que dejan ver la ubicación geográfica del ataque, así como la evidencia que fue encontrada en el lugar.

Durante la audiencia de etapa intermedia estuvo presente Ángel Pérez Iguardia, señalado de ser quien conducía la motocicleta desde la cual le dispararon al oftalmólogo. (Foto: Wilder López/Soy502)

El video fue grabado por parte de técnicos del Departamento de Investigación Criminal del ente investigador (DICRI).

De acuerdo a lo proyectado, se visualiza el picop marca Toyota Tacoma, color negro, en el que se conducía la víctima, el área que fue acordonada por el MP, así como el redondel en donde se dio a la fuga quien disparó, en este caso, sería José Miguel Álvarez, y el conductor de la motocicleta que esta procesado por este caso.

Además, se proyectaron imágenes de la identificación de varios casquillos de arma de fuego, los cuales, según el MP, muestran que no sólo fue un disparo, sino que hubo varias detonaciones.

Sobre el caso

El caso se remonta al 17 de abril de 2024, cuando Campos Hoffens, de 32 años, fue atacado mientras conducía un picop en la 15 avenida y 11 calle de la zona 13 capitalina.

De acuerdo con la investigación, dos hombres que se desplazaban en motocicleta se acercaron al vehículo detenido por el tránsito y uno de ellos disparó en repetidas ocasiones contra el médico antes de huir del lugar.

Socorristas confirmaron su fallecimiento en la escena, donde fueron localizados 17 indicios balísticos y cámaras de videovigilancia registraron el ataque.

Las pesquisas del MP y la Policía Nacional Civil establecieron posteriormente que el oftalmólogo habría sido vigilado durante varios días antes del crimen y que varias personas participaron en la planificación y ejecución del hecho.

En abril de 2025 fueron capturados cinco presuntos integrantes de la estructura criminal vinculada al asesinato.

En el juicio que actualmente se desarrolla, la Fiscalía sostiene que Ángel Pérez Iguardia fue quien conducía la motocicleta utilizada durante el ataque.