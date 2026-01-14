El Congreso juramenta a nueva Junta Directiva y Luis Contreras asume la presidencia

-

El Congreso juramentó a la Junta Directiva que dirigirá el trabajo legislativo durante el período 2026-2027, encabezada por el diputado Luis Contreras.

Durante la Sesión Solemne celebrada este miércoles 14 de enero, el Congreso de la República juramentó la nueva Junta Directiva que asumirá funciones para el período 2026-2027.

El acto marca el inicio de una nueva etapa administrativa del Organismo Legislativo, que será presidida por el diputado Luis Contreras, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo).

La nueva Junta Directiva tendrá a su cargo la conducción de las sesiones plenarias, así como la coordinación del trabajo legislativo durante el próximo periodo.

Delega la presidencia

El presidente saliente del Congreso de la República, Nery Ramos, afirmó que ejercer la presidencia del Organismo Legislativo durante el período 2024-2025 representó "un alto honor y una responsabilidad histórica", en un contexto marcado por la pluralidad política y la representación directa del pueblo guatemalteco.

Además, señaló que durante esos dos años el Congreso enfrentó tensiones políticas, retos complejos e intentos de deslegitimar a las instituciones, ante los cuales, indicó, se actuó en defensa del orden republicano, la Constitución, el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática.

"De igual manera, en los últimos días de este mandato, hemos convocado a las comisiones para el Tribunal Supremo Electoral y la Fiscal General Jefe del Ministerio de Justicia."

Asimismo, destacó que, pese a las diferencias entre las distintas fuerzas políticas, fue posible construir acuerdos al anteponer el interés nacional, lo que permitió la aprobación de 62 decretos en áreas como competencia, protección al consumidor, seguridad, justicia e infraestructura, además de avanzar en procesos vinculados a comisiones de postulación y fortalecimiento institucional.

En su mensaje final, subrayó la importancia de la alternancia en el poder y recalcó que "el poder público no es un privilegio, es una responsabilidad", reiterando que los cargos deben ejercerse de manera temporal y al servicio de la democracia.

Nuevo presidente

El nuevo presidente de la Junta Directiva del Congreso, Luis Contreras, asumió el cargo destacando una agenda basada en compromisos claros y en el fortalecimiento institucional del Organismo Legislativo.

Durante su mensaje ante el Pleno, expresó "Por eso asumo esta presidencia con compromisos claros", al referirse a la responsabilidad que implica dirigir el Congreso en esta nueva etapa.

En su discurso, subrayó que la presidencia se ejercerá con seriedad, responsabilidad y una visión moderna del Congreso, enfocada en una institución sólida y funcional, alejada de improvisaciones.

Asimismo, recalcó la necesidad de promover un mayor acercamiento con la sociedad, especialmente con sectores como la comunidad educativa y académica, a quienes consideró actores clave en la construcción de políticas públicas.

Elección Junta Directiva

La elección de esta directiva se realizó a inicios de noviembre de 2025, cuando el pleno legislativo, con 149 votos a favor, designó a los integrantes para el período 2026-2027.

Tras la elección del primer secretario y del primer vicepresidente del Congreso, el diputado oficialista José Carlos Sanabria presentó una moción privilegiada para proceder con la integración de la nueva directiva.

La propuesta fue aprobada por unanimidad y dio paso a la presentación de una planilla única, que también recibió el respaldo de 149 diputados.

La Junta Directiva quedó conformada por diputados provenientes de distintas bancadas del Organismo Legislativo:

Luis Contreras como presidente

Nery Ramos, primer vicepresidente

Elmer Palencia, segundo vicepresidente

Kevin Escobar, tercer vicepresidente

Juan Carlos Rivera, primer secretario

Lucrecia Samayoa, segunda secretaria

Gersón Barragán, tercer secretario

Orlando Blanco, cuarto secretario

Julio López, quinto secretario

La elección fue oficializada mediante el Acuerdo Legislativo 9-2025, que obtuvo 134 votos favorables en el pleno, consolidando así la integración de la Junta Directiva que ahora inicia funciones tras su juramentación.