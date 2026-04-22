Congreso levanta sesión y pausa discusión de reformas al IUSI

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La sesión se levantó por falta de quórum de Junta Directiva, frenando el avance en las discusiones de iniciativas para modificar el IUSI.

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La jornada legislativa de este martes 21 de abril giró entorno a la discusión de la reformas al Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) y a los cambios a la Ley de Veteranos, pero concluyó sin avances luego de que la sesión del pleno fuera levantada por falta de quórum en la Junta Directiva.

Este martes 21 de abril el pleno mantuvo la discusión las reformas al IUSI y los cambios a la Ley de Veteranos, sin embargo, concluyó sin avances luego de que la sesión fuera levantada por falta de quórum en la Junta Directiva.

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Desde tempranas horas, el ambiente estuvo presionado tanto dentro como fuera del Congreso. En los alrededores del Legislativo, veteranos militares y expatrulleros bloquearon el paso como medida de presión para exigir que se conozca y apruebe en tercer debate la iniciativa 6416, relacionada con la Ley Temporal de Desarrollo Integral.

Los manifestantes advirtieron que podrían intensificar las protestas con bloqueos en puertos, aduanas e incluso en el aeropuerto si no hay avances, e incluso, podrían escalar a un paro nacional, indicaron.

Veteranos militares y expatrulleros mantienen bloqueado el paso las salidas Congreso. Los manifestantes exigen que se conozca y apruebe en tercer debate la iniciativa 6416, que plantea reformas a la Ley Temporal de Desarrollo Integral.

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Mientras tanto, dentro del hemiciclo, el pleno avanzaba en el primer debate de las iniciativas 6709 y 6586, ambas orientadas a reformar el IUSI, aunque con enfoques distintos.

Debate sobre el IUSI

En el debate, varios diputados se mostraron a favor de reformar el IUSI. Los legisladores Christian Álvarez, Jairo Flores, Inés Castillo y Evelyn Morataya coincidieron en que el impuesto es una carga para la población y que no se refleja en servicios públicos, por lo que apoyan su reducción y ajustes para beneficiar a quienes tienen vivienda propia.

En la misma línea, José Chic respaldó las reformas al señalar que el cobro se ha usado como mecanismo para condicionar servicios básicos, mientras que Fidel Reyes Lee planteó una postura intermedia; reducir el impuesto sin afectar completamente a las municipalidades.

Discusión en el pleno sobre las reformas IUSI. pic.twitter.com/TmI6RQ0V1L — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 22, 2026

Por su parte, la diputada Victoria Palala advirtió que las reformas deben hacerse con equilibrio para no desfinanciar a las municipalidades, mientras que el diputado Byron Rodríguez propuso eliminar completamente el IUSI y sustituirlo por otros mecanismos.

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En medio de esta discusión, el diputado Byron Tejeda presentó una moción privilegiada para modificar el orden del día y conocer de inmediato la iniciativa 6416, a favor de los veteranos militares en tercer debate, por artículos y redacción final.

"No dejen salir a nadie" expresan los veteranos a los agentes de seguridad. pic.twitter.com/8GIxRyYj6t — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 22, 2026

El legislador argumentó que la propuesta ha sido postergada en varias ocasiones, pese a su urgencia y a la presencia de exmilitares que viajaron desde distintos puntos del país.

Detalló que la iniciativa busca ampliar por 24 meses el plazo para acceder a beneficios, incluir a grupos excluidos por problemas administrativos y brindar apoyo a viudas y guatemaltecos en el extranjero.

Durante la concentración se registró un momento tenso cuando trabajadores del Congreso se encontraban en las cercanías del edificio. Según reportes, algunos de ellos fueron encarados y empujados por los manifestantes. pic.twitter.com/Ogm399fKcJ — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 22, 2026

Tejeda recordó que se requieren al menos 81 votos para aprobar la iniciativa. Sin embargo, cuando ambos temas dominaban la agenda legislativa, la sesión fue levantada por falta de quórum de la Junta Directiva.