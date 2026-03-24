¡No aprueban subsidio! Diputados no logran acuerdos y se desmarcan de discusión

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Los diputados del Congreso consideraban dos opciones para aprobar un subsidio a los precios de los combustibles: ampliación presupuestaria o readecuación. No pasó ni una ni otra.

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Tras una extensa reunión entre funcionarios del Ejecutivo y la Instancia de Jefes de Bloque del Congreso de República, se esperaba que durante la sesión plenaria de este martes 24 de marzo, el Congreso lograra consensos para aprobar de urgencia nacional una ley para mitigar el incremento en los precios de los combustibles.

Sin embargo, luego de concluir la primera lectura de la iniciativa de ley contra el lavado de dinero, la sesión fue suspendida de forma repentina por falta de quorum, lo que impidió que los diputados avanzaran en la discusión o presentaran propuestas relacionadas con el tema de los combustibles.

El Congreso podría retomar la discusión en otra sesión, mientras persiste la incertidumbre por los precios. (Foto: Wilder López / Soy502)

¿Otra ampliación presupuestaria?

Previo a la suspensión, entre los legisladores ya se manejaban dos posibles rutas: una que contemplaba una ampliación presupuestaria para financiar un subsidio y otra enfocada en una readecuación del presupuesto vigente.

Allan Rodríguez, diputado del bloque Vamos, señaló que llegaron al Congreso con "voluntad política", incluso acordaron con el oficialismo para aprobar un subsidio. Sin embargo, la discusión se concentró en que los opositores pidieron una readecuación presupuestaria y los oficialistas una ampliación.

"No podemos hacer lo que le corresponde al Ejecutivo. El ministro de Finanzas, con su equipo, debió proponer una readecuación. Esa fue la condición que pusimos, que se tomaran recursos de los miles de millones ya aprobados", comentó Rodríguez.

Los diputados del Congreso consideraban dos opciones para aprobar un subsidio a los precios de los combustibles: ampliación presupuestaria o readecuación. No pasó ni una ni otra.

Diputado Allá Rodríguez, Vamos: pic.twitter.com/21ngYFbPxj — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 25, 2026

El diputado aprovechó para señalar que pudieron tomar dinero del Metro y de las cárceles, proyectos, aseguró, "no van a construir de todos modos", dijo.

Samuel Pérez, diputado independiente, señaló que la sesión plenaria se levantó para evitar que presentaran mociones privilegiadas para aprobar dos leyes de urgencia nacional. La primera, dijo, era para ampliar los días de asueto durante la Semana Santa y la segunda para aprobar un subsidio al precio de los combustibles.

Samuel Pérez, diputado independiente, señaló que la sesión plenaria se levantó para evitar que presentaran mociones privilegiadas para aprobar dos leyes de urgencia nacional. pic.twitter.com/mQtQWy4JLW — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 25, 2026

Manifestó que los oficialistas llegarán al Congreso, la próxima sesión, programada para el jueves 26 de marzo, y que buscarán los votos.

El diputado Faver Salazar, del bloque Valor e integrante de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, calificó la situación como preocupante. "Lo veo inconcebible, la verdad es muy preocupante, es una técnica legislativa con la cual yo no comparto el pedir revisión de quorum cuando hay temas sumamente importantes para el país", expresó.

La sesión plenaria fue suspendida de forma repentina por falta de quórum, lo que impidió que los diputados avanzaran en la discusión o presentaran propuestas relacionadas con el tema de los combustibles.

Diputado Faver Salazar, Valor: pic.twitter.com/Thpg5U8iuL — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 24, 2026

Salazar también indicó que el momento era clave para discutir alternativas como la eliminación de impuestos o la implementación de un subsidio. "Ya se estaba analizando un subsidio que podía ser con una ampliación presupuestaria o con una readecuación", afirmó.

Hasta el momento no se descarta la convocatoria a una sesión extraordinaria para retomar el tema durante Semana Santa, mientras persiste la incertidumbre sobre el comportamiento de los precios en los próximos días y el impacto que estos seguirán teniendo en la población.