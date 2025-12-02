Así será el abordaje para aprobar la ley contra el lavado de dinero en el Congreso

-

La iniciativa que dispone aprobar una ley contra el lavado de dinero será discutida en mesas técnicas.

El diputado Jorge Ayala, integrante de la Comisión de Economía, explicó que se iniciará una serie de mesas técnicas para impulsar un dictamen favorable a la iniciativa 6593, conocida como Ley Integral Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Según Ayala, la comisión sostiene desde semanas anteriores encuentros con representantes de asociaciones bancarias, la Superintendencia de Bancos y la Cámara de Finanzas, con el fin de avanzar en el análisis técnico de la normativa.

Afirmó que la intención es que el dictamen esté listo en enero de 2026. "Guatemala tendrá una visita en el mes de febrero de parte de GAFI y uno de los aspectos que se tiene que cumplir es haber actualizado la normativa en cuanto a la comisión contra el terrorismo y el lavado de dinero", afirmó.

La Junta Monetaria, mediante un comunicado, recordó que la Iniciativa 6593 es fundamental para dotar al país de herramientas legales con enfoque basado en riesgo, blindar el sistema financiero y contribuir a los estándares internacionales contra el crimen organizado.

Advirtió que la falta de aprobación podría llevar a Guatemala a la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en la evaluación de 2027, lo que implicaría un severo daño reputacional, mayores costos bancarios, obstáculos para el acceso a mercados internacionales y afectaciones directas a las remesas, principal fuente de divisas del país.

El organismo enfatizó que la aprobación de la ley debe considerarse "de interés de Estado" y pidió que ocurra con carácter urgente.

Al respecto, Ayala indicó: "compartimos la preocupación planteada por la Junta Monetaria de que debe ser atendida y dictaminado según el compromiso de esta comisión". También detalló que esperan entregar el dictamen antes de concluir el periodo de trabajo del grupo legislativo.

La Junta Monetaria urgió la aprobación de la ley que dispone combatir el lavado de dinero y otros activos en el Congreso. (Foto: Archivo/Soy502)

Jornada de análisis

Mientras tanto, este martes 2 de diciembre inició una jornada de análisis relacionada con la iniciativa 6593, en el contexto de las actividades programadas durante la Semana GAFILAT.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), integrado por 18 países de América del Sur, Centroamérica y Norteamérica, emprendió dichas reuniones con el propósito de fortalecer la integridad de los sistemas de prevención y combate al lavado de dinero y financiación del terrorismo en la región.